‘vamos-trabalhar-pelo-fim-da-impunidade’,-diz-rodrigo-agostinho,-novo-presidente-do-ibama,-sobre-multas-ambientais

Ex-deputado federal e ex-prefeito de Bauru (SP) por dois mandatos, Agostinho já tinha sido anunciado para cargo e nomeação foi publicada nesta sexta-feira (24). Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), com o novo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho (PSB), na COP 27

Arquivo pessoal

O novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, afirmou em entrevista ao g1 que o órgão vai se empenhar para que a fiscalização e as multas ambientais sejam efetivas para combater a impunidade (veja a entrevista na íntegra no fim da reportagem).

“O Ibama está fazendo uma força tarefa para evitar que as multas prescrevam. Já temos desde o dia primeiro de janeiro um novo decreto sobre multas ambientais e estamos em uma fase de regulamentação interna. Vamos trabalhar pelo fim da impunidade”, afirma.

Ex-deputado federal , Rodrigo Agostinho foi confirmado para o cargo e teve a nomeação publicada nesta sexta-feira (24), porém já havia sido convidado e anunciado para assumir o instituto em janeiro desse ano e já vinha trabalhando no órgão há quase dois meses.

“Já estou trabalhando há 50 dias no Ibama. As primeiras medidas já foram tomadas. O Ibama voltou a trabalhar e cuidar do meio ambiente”, disse Agostinho, que tem uma longa história ligada ao instituto, onde chegou a ser voluntário na adolescência em Bauru.

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, entre outras atribuições, fiscaliza a execução de políticas relativas a licenciamento ambiental e à autorização de uso dos recursos naturais.

Como presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho terá a missão de reestruturar o órgão que, para especialistas, foi alvo de desmonte durante a gestão Jair Bolsonaro (PL).

Ele também terá de lidar com os ataques criminosos que o Ibama vem sofrendo. Nesta quinta-feira (23), por exemplo, garimpeiros armados atacaram a base do órgão na Terra Indígena Yanomami.

Rodrigo Agostinho (PSB-SP) durante sessão na Câmara dos Deputados, em 7 de dezembro de 2022

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Trajetória política

Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça é natural de Cafelândia (SP), onde nasceu no dia 12 de dezembro de 1977.

“Com 14 anos, sua paixão já era a natureza. Quando descobriu que aconteceria a maior conferência da ONU de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a Rio 92, decidiu participar dessa história. Então, foi junto com a sua tia para a cidade maravilhosa viver essa experiência”, diz seu site oficial.

Aos 18 anos, Agostinho se candidatou a vereador em Bauru, mas não se elegeu.

Após terminar a faculdade de direito, cursada no município, se candidatou novamente e acabou eleito aos 22 anos, como o parlamentar mais jovem da cidade. O vereador foi reeleito e acabou assumindo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente entre 2005 e 2008.

Rodrigo Agostinho, do PMDB, foi entrevistado no TEM Notícias

Alan Schneider/g1/Arquivo

Em 2009, Agostinho assumiu a Prefeitura de Bauru, cargo para o qual também foi reeleito e ficou até 2016. Nos dois anos seguintes, antes de se tornar deputado federal, atuou como gerente-executivo do Instituto Arapyaú.

Ainda no terceiro setor, passou por diversas entidades ao longo de sua carreira, quase sempre relacionadas ao meio ambiente. Em 2002, participou do Programa Internacional de Líderes Ambientais (LEAD), da Fundação Rockfeller.

“Em Brasília, luta contra a corrupção, as desigualdades sociais, pelo meio ambiente, fortalecimento do SUS e a educação. Até o momento, apresentou 948 propostas e economizou mais de R$ 1 milhão dos cofres públicos, abrindo mão de privilégios, como o auxílio moradia e o apartamento funcional”, descreveu Rodrigo a respeito de sua candidatura, no ano passado.

Durante o mandato como deputado federal, Rodrigo Agostinho foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.

Em novembro do ano passado, participou da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 27), representando a Câmara.

Na ocasião, afirmou que o Brasil retornava ao cenário climático global com a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

Nas eleições de 2022, ao tentar seu segundo mandato como deputado federal, conseguiu apenas o posto de suplente.

Confira a entrevista com o novo presidente do Ibama na íntegra:

G1: Quais devem ser as primeiras medidas formalmente à frente do Ibama?

Rodrigo Agostinho: Já estou trabalhando a 50 dias no Ibama. As primeiras medidas já foram tomadas. O Ibama voltou a trabalhar e cuidar do meio ambiente.

G1: O atual governo extinguiu a fase de “conciliação” das multas ambientais criada pelo então ministro Ricardo Salles. Segundo entidades ambientais, a reorganização do processo pode evitar que R$ 18 bilhões em multas do Ibama prescrevam, como queria a gestão Bolsonaro. Como será a atuação do Ibama frente a esse tema agora?

Rodrigo Agostinho: O Ibama está fazendo uma força tarefa para evitar que as multas prescrevam. Já temos desde o dia primeiro de janeiro um novo decreto sobre multas ambientais e estamos em uma fase de regulamentação interna. Vamos trabalhar pelo fim da impunidade.

G1: Como vê hoje as regras de licenciamento ambiental no país? Pretende fazer alguma mudança?

Rodrigo Agostinho: O licenciamento é essencial na busca pela sustentabilidade. Vamos trabalhar pela melhoria das consultas aos impactados pelas obras e empreendimentos.

G1: Com a retomada do Fundo Amazônia, como o Ibama vai estruturar seus recursos para iniciativas de fiscalização que contavam com o apoio do projeto?

Rodrigo Agostinho: O Ibama está elaborando um projeto novo ao Fundo Amazônia. Um projeto robusto capaz de dotar o Ibama da estrutura necessária para a fiscalização.

G1: Como estão as contas do Ibama? Qual é o tamanho do orçamento para este ano? Tem alguma perspectiva de aumento? Quais serão as prioridades de aplicação dos recursos?

Rodrigo Agostinho: O orçamento de toda a área ambiental aumentou no final do ano passado com um esforço muito grande da equipe de transição. Não é o ideal mas voltamos a respirar.

G1: O Ibama anulou a multa aplicada em Bolsonaro por pesca irregular em Angra. O senhor vai restabelecê-la?

Rodrigo Agostinho: Existe um processo administrativo sobre isso. Ainda não temos uma decisão jurídica sobre o caso. Eventuais irregularidades serão corrigidas.

G1: Na tragédia no litoral norte de SP, o Ibama pode atuar de alguma forma para garantir a preservação da Mata Atlântica e o não avanço de ocupações ilegais?

Rodrigo Agostinho: Em São Paulo, a fiscalização da ocupação da Serra do Mar é feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e pela Polícia Ambiental. Por orientação da Ministra Marina Silva estamos ajudando nos trabalhos e em todas as operações na região. Uma equipe do Ibama está ficando na sala de situação que envolve as principais instituições envolvidas nas operações. Queremos ajudar muito na recuperação das áreas de Mata Atlântica destruídas pelas chuvas. Além disso, o tema das mudanças climáticas passa a ser prioritário dentro do Ibama.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Vittorio Rienzo