Van atinge dois veículos estacionados e atropela duas pessoas em Campinas

Uma van atingiu uma árvore, dois veículos estacionados, e atropelou duas pessoas no cruzamento entre as avenidas Andrade Neves e Barão de Itapura, em Campinas (SP), na manhã desta quarta-feira (8). O acidente ocorreu por volta das 10h30 e o trecho foi interditado.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), quatro pessoas ficaram feridas. O motorista e o passageiro da van, de 65 e 25 anos, respectivamente, e um dos pedestres atropelados, um idoso também de 65 anos, foram encaminhados pelo Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.

Já a outra pessoa atropelada, uma mulher de 55 anos, precisou ser socorrida por um helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Segunda a Emdec houve um bloqueio total no trecho da Barão de Itapura entre Rua Barão de Parnaíba e Andrade Neves, para operação do helicóptero Águia, e nos cruzamentos Andrade Neves com a Barão de Itapura e Salustiano Penteado também com a Avenida Barão de Itapura.

