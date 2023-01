Van da Cidadania Itinerante oferece diversos serviços gratuitos em Santos, SP

Van chega nesta terça-feira (31) e realiza atendimentos até o dia 4 de fevereiro. População poderá emitir carteira de trabalho digital e dar entrada no seguro-desemprego, por exemplo. Van da Cidadania Itinerante leva serviços gratuitos a Santos, no litoral de SP, a partir desta terça-feira (31)

A van do programa Cidadania Itinerante chega a Santos, no litoral de São Paulo, na próxima terça-feira (31), e oferece diversos serviços gratuitos como emissão de trabalho digital, entrada no seguro desemprego, entre outros. Os atendimentos serão realizados até o dia 4 de fevereiro, das 9h às 17h, em diversos pontos da Zona Noroeste da cidade.

O programa é da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), do governo de São Paulo. O intuito da iniciativa é expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado.

Os serviços gratuitos oferecidos à população são: emissão de segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), de CPF e de contas de consumo (água e luz); emissão de carteira de trabalho digital; atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da secretaria da Justiça e Cidadania (SJC).

População de Santos, no litoral de SP, poderá emitir carteira de trabalho digita, dar entrada no seguro-desemprego, entre outros.

Nesta terça-feira, a unidade móvel estará na Rua Fritz Gutis, 408, na Vila São Jorge. Na quarta-feira (1º), a van ficará no Caminho São Manoel, 35, no bairro São Manoel. Já a Rua Tomoichi Kobuchi, 264, na Areia Branca, recebe os serviços na quinta-feira (2). O veículo permanece no Caminho São Sebastião, 16, no Rádio Clube, na sexta-feira (3) e sábado (4).

De acordo com a secretaria, até o momento, o projeto já esteve em 87 municípios do estado de São Paulo. Cerca de 60,4 mil atendimentos já foram realizados desde junho de 2022.

