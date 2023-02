Van do projeto Cidadania Itinerante oferece serviços em São Vicente, SP

Entre os dias 7 e 9 de fevereiro, unidade móvel do projeto oferecerá diversos serviços à população. Horário de atendimento é das 9h às 17h. Van do projeto Cidadania Itinerante realiza atendimento em São Vicente, SP

A unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) oferece serviços gratuitos para a população de São Vicente, no litoral de São Paulo, a partir desta terça-feira (7).

Na terça-feira (7), a unidade móvel estará na Praça Imigração Japonesa, s/n, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Na quarta-feira (8), o veículo ficará na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco, na Subprefeitura da Área Continental. Já na quinta (9), a van ficará na Avenida Capitão-Mor Aguiar, 436, no Centro POP. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Os serviços que serão oferecidos para a população serão os seguintes: emissão de 2.ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito), de CPF e de contas de consumo (água e luz); emissão de carteira de trabalho digital; atestado de antecedentes criminais; entrada no seguro-desemprego; elaboração de currículo; recebimento de denúncias; e prestação de orientação e encaminhamento para coordenadorias, programas e ouvidoria da SJC.

A ação faz parte da iniciativa da secretaria de expandir a atuação de suas coordenações, programas e serviços em todo o Estado de São Paulo, como 2.ª via de documentos, atestados, recebimento de denúncias e orientações.

