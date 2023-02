Vandalismo e tentativa de furto de cabos deixa Parque São Martinho sem água, diz Prefeitura

Segundo a administração municipal, problema aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira. Equipe do Semae trabalha para solucionar problema, mas não tem previsão de retorno. O sistema de abastecimento de água do Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes, está paralisado nesta sexta-feira (10). Segundo a Prefeitura, o problema foi ocasionado por um ato de vandalismo e tentativa de furto de cabos elétricos ocorridos durante a madrugada.

A Prefeitura informou que uma equipe de manutenção eletromecânica do Serviço Municipal e Águas e Esgotos (Semae) trabalha para solucionar o problema o mais rápido possível, mas ainda não há previsão de retorno. A concessionária de energia também foi acionada pela autarquia, para os reparos necessários.

O furto de equipamentos elétricos compromete o funcionamento das estruturas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. O Semae pede o apoio dos moradores vizinhos às unidades para que denunciem à polícia caso percebam alguma situação suspeita.

A autarquia recomenda aos moradores do bairro que utilizem com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Manter uma caixa d’água na residência é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

Para mais informações, o telefone do Semae é o 115.

