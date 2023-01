Vândalos atacam cargas e deixam açúcar espalhado por linha férrea no litoral de SP; VÍDEO

Segundo empresa, carga é equivalente a seis vagões do trem. Uma equipe da concessionária foi direcionada para limpar o local. Moradores reclamam de açúcar espalhado pela linha férrea de São Vicente

Uma grande quantidade de carga de açúcar foi encontrada espalhada por vários trechos da linha do trem, na área continental em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo moradores, o alimento está há quatro dias local. A Rumo logística, concessionária responsável pelo transporte da carga, disse ao g1 nesta quarta-feira (25) que seis vagões foram alvos de vandalismo e uma equipe foi direcionada para limpar o local.

A carga espalhada pela ferrovia está dificultando a movimentação das pessoas que precisam acessar as casas e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Um morador do bairro Acaraú, que preferiu não se identificar, contou ao g1 que um descarrilamento do trem teria ocasionando o despejo do açúcar.

Moradores reclamam de carga de açúcar despejada em linha férrea em São Vicente, SP

“No domingo (22) toda a carga estava em cima do trilho do trem. O açúcar caiu e ninguém apareceu aqui. Nós ficamos sem conseguir ir para a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega e acessar o bairro do Humaitá”, explicou o morador.

Ainda segundo o homem, depois que os moradores começaram a fazer a limpeza, a concessionária responsável pelo transporte da carga enviou uma máquinaao bairro. “Somente ontem a tarde [terça-feira] uma empresa chegou aqui. O açúcar foi retirado do trilho e colocado na faixa lateral da linha férrea, fechando ainda mais a passagem”, finaliza ele.

Rumo logística

O g1 entrou em contato com a Rumo logística, empresa responsável pelo transporte da carga, que informou que seis vagões foram alvos de vandalismo. A ação dos criminosos está sendo investigada pelas autoridades policiais. Equipes da concessionária foram deslocadas até o local para realizar a limpeza.

A Rumo informou que os trabalhos seguem em tempo integral e a previsão é concluir os serviços de limpeza até o fim desta quarta-feira (25). A empresa reforçou que a concessionária vem sofrendo diversos ataques na região da Baixada Santista e está conversando com a Secretaria de Segurança Pública e demais autoridades para que providências sejam tomadas.

