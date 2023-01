Vândalos invadem escola e ateiam fogo em cadeira no interior de SP

A Prefeitura de Bauru declarou que tomará medidas de reforço à segurança da escola do ensino fundamental. Escola vandalizada em Bauru

Reprodução

Uma escola de ensino fundamental de Bauru (SP) foi alvo de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (30).

Vândalos invadiram a Escola Municipal do Ensino Fundamental (EMEF) Nacilda de Campos, no Jardim TV, atearam fogo em uma cadeira e tentaram arrombar a cozinha.

A ronda escolar conseguiu evitar o avanço do fogo nas instalações, durante patrulha pelas proximidades da unidade escolar.

As instalações foram encontradas vandalizadas por uma ronda escolar na madrugada desta segunda-feira (30)

De acordo com a Prefeitura de Bauru, medidas para conter outros ataques e atos de vandalismo às escolas estão sendo tomadas.

