Vândalos quebram computador de unidade de saúde em Marília

Equipamento usado para emissão de senhas foi danificado por pessoas que estavam no local. Os responsáveis fugiram e ninguém ficou ferido. Caso de vandalismo foi registrado no PA Sul de Marília (SP)

ABHU/Divulgação

Um caso de vandalismo foi registrado na madrugada desta sexta-feira (24) no Pronto Atendimento da zona sul, em Marília (SP). Pessoas que estavam no local quebraram um computador da unidade.

[Correção: o g1 errou ao dizer que o computador foi danificado por pacientes que aguardavam há horas por atendimento. A informação foi corrigida às 16h40.]

De acordo com a Associação Beneficente Hospital Universitário (ABHU), que administra a unidade, o computador usado para emissão de senhas foi danificado pelos suspeitos. Os responsáveis pelo ato fugiram do local e ninguém ficou ferido.

Em nota, a direção do hospital informou que foi registrado um boletim de ocorrência e que está buscando atender os pacientes dentro dos “padrões de qualidade e excelência”.

Pacientes reclamaram de demora no atendimento no PA Sul de Marília (SP)

ABHU/Divulgação

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Vito Califano