Vanessa Incontra e la bufera sulla foto, arriva una segnalazione: “Non è lei”

Vanessa Incontrada, bufera sulle sue foto pubblicate in copertina da Nuovo: arriva una segnalazione da un’influencer

Com’era prevedibile hanno scatenato indignazione e polemiche le foto di Vanessa Incontrada postate in copertina da Nuovo in cui appare oltre che non in perfetta forma fisica anche in pose sgraziate e composte, a prendere il sole in bikini in una spiaggia della sua Follonica. Sui social c’è addirittura chi ipotizza che il settimanale abbia volutamente scelto la foto venuta peggio e chi invoca le battaglie sul bodypositive ed il femminismo. Fatto sta, che questa foto ha fatto e fa discutere tutto il web e non solo sull’utilità o meno di sbatterla in copertina ed adesso è arrivata anche una segnalazione dell’influencer Deianira che addirittura ipotizza che quella nella foto non sia l’attrice e conduttrice spagnola.

Le foto della conduttrice finiscono sotto attacco, influencer ipotizza: “Non è lei”

Vanessa Incontrada prima è finita al centro delle polemiche, in modo assurdo, per un suo post su Instagram in cui è intenta a correre. Alcuni utenti social che si sono fiondati sul suo profilo, infatti, l’hanno addirittura accusata di conformarsi ai canoni della nostra società che accetta soltanto un determinato tipo di fisico. Poi sono arrivare le pessime foto del settimanale su citato che hanno diviso l’opinione pubblica tra il diritto alla privacy e quello di informazione anche se in molti hanno difeso l’attrice e conduttrice. Ed infine in queste ore è arrivata anche la segnalazione dell’influencer Deianira Marzano che ipotizza che addirittura quella in foto non sia lei:

“Vergognoso che un settimanale sbatta in prima pagina l’immagine di una donna al solo scopo di mostrarne il corpo per la sua rotondità con la scusa del ‘Follonica’. Vergogna. Tra l’altro questa in copertina non è lei ma sembrerebbe l’attrice Kirstie Halley.”

Bufera sulle foto in copertina di Vanessa Incontrada: il silenzio della conduttrice

Di recente la conduttrice a attrice italo-spagnola ha lanciato un appello in lacrime per la perdita dei suoi amati cani poi fortunatamente ritrovati sani e salvi. Oggi invece è finita al centro dell’attenzione per via delle sue foto postate dal settimanale ma per il momento non ha rilasciato delle dichiarazioni preferendo il silenzio.

