vanessa-incontrada:-“brutta-crisi-con-il-compagno”,-la-bomba-di-diva-e-donna

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono lasciati? Il gossip

Dal punto di vista lavorativo questo per Vanessa Incontrada è un periodo felice e ricco di soddisfazioni. Dopo aver condotto Striscia la notizia e il ritorno di Zelig l’attrice sta per debuttare con la nuova fiction di Canale5, Fosca Innocenti, in onda da venerdì 11 febbraio. Ma se sul lavoro tutto procede a gonfie vele nella vita privata sembra non essere così. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna. Sembra che Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stiano attraversando un momento difficile come coppia. Genitori di Isal, di 13 anni, Vanessa Incontrada e il compagno pare non stiano già più insieme. Il settimanale sopracitato scrive: “Si sussurra già da qualche tempo che Vanessa Incontrada stia attraversando una brutta crisi di coppia con il compagno Rossano Laurini. Pare che le difficoltà siano iniziate con il primo lockdown”.

Vanessa Incontrada si è separata dal compagno Rossano Laurini? Diva e Donna sicura: “Sembra che l’amore sia arrivato al capolinea”

L’indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna troverebbe riscontro, sempre secondo quest’ultimo, dai contenuti social. La coppia formata da Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, infatti, non appare da tempo insieme. Il settimanale cita però una vecchia foto ritraente mani intrecciate e ipotizza che Vanessa Incontrada e il compagno ci abbiano provato fino all’ultimo. Tuttavia pare che la coppia non abbia retto e Vanessa Incontrada si sia separata dal compagno. “Sembra proprio che ora l’amore sia arrivato al capolinea” conclude il settimanale.

Vanessa Incontrada pronta per Fosca Innocenti: tutto sulla nuova fiction

Se la vita privata pare essere in tempesta quella lavorativa per Vanessa Incontrada è serena. Infatti Vanessa Incontrada è pronta per Fosca Innocenti, un poliziesco che la vede protagonista insieme a Francesco Arca. Nel ruolo di un personaggio diffidente Vanessa Incontrada è pronta a fare appassionare il pubblico di Canale5 tra indagini e tormenti sentimentali.

L’articolo Vanessa Incontrada: “Brutta crisi con il compagno”, la bomba di Diva e Donna sembra essere il primo su LaNostraTv.