Conduttrice e attrice affermata Vanessa Incontrada è molto amata dal pubblico. Donna intelligente dal talento dimostrato in più occasioni la Incontrada si è fatta anche portavoce in modo evidente di una battaglia personale e non solo a favore della Body Positive, ha infatti risposto pubblicamente a tutte quelle critiche cattive e offensive che in più occasioni le hanno fatto notare le sue curve morbide.

Vanessa Incontrada new look: taglio corto dolcemente ondulato

Iconica, allegra e entusiasta della vita Vanessa non manca di sperimentare nuovi look, tanto che nei giorni scorsi ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram dove mostra il suo nuovo taglio di capelli. La Incontrada ha abbondonato la chioma lunga e ha scelto un taglio medio e mosso optando anche per un’intensità di colore ramato chiaro di tendenza ma soprattutto molto luminoso. Il nuovo taglio piace ai fans che immediatamente si sono complimentati con l’attrice per il mood scelto, di sicura tendenza ma soprattutto innovativo e originale.

Vanessa Incontrada è consapevole che i capelli sono un suo punto di forza per questo si è sempre sottoposta a sperimentazioni nuove e anche se ha prediletto per alcuni anni il rosso ramato come colore, recentemente ha deciso di puntare alla luce e schiarire la tonalità. Soprattutto con l’arrivo della bella stagione l’attrice ha voluto darci un taglio e affrontare l’Estate con un look molto più attuale. Certo è che sicuramente anche l’esigenze del set dove si trova in questi giorni avranno richiesto a Vanessa d’adeguarsi al personaggio che interpreta.

Vanessa Incontrada paladina discussa contro la body shaming

Vanessa Incontrada si è guadagnata nel tempo il titolo di paladina contro il body shaming. Lei più volte presa di mira dagli haters per aver qualche chilo in più ha affrontato la questione, mettendo tutti a tacere, posando nuda per Vanity Fair e mostrandosi in tutta la sua bellezza. La cover fece molto parlare, ebbe un eco mediatico rilevante ma soprattutto accentuò un problema reale di cui era necessario discutere pubblicamente.

Oggi quella cover è divenuta un murale, simbolo di una battaglia attuale a cui va dato rilievo: il body shaming colpisce e ferisce tantissime persone donne e non solo e va affrontato con consapevolezza, ironia e tanta intelligenza così come ha fatto Vanessa Incontrada.