Vanessa Incontrada choc, il retroscena pazzesco sul divorzio dal marito. “Mi sono innamorata di mio cognato” Ecco la verità

Vanessa Incontrada ha raccontato la verità sul suo amore con Rossano Laurini, che era suo cognato. Oggi la storia tra i due è finita ma non è certo iniziata nel migliore dei modi, nonostante i 13 anni insieme e un figlio nato dal loro amore. Al cuor non si comanda e a volte ci ritroviamo ad affrontare situazioni molto difficili per amore. Come è successo all’attrice e nuovo volto di punta della Mediaset, che sta credendo moltissimo in lei. Oltre ad essere approdata a Striscia la Notizia in compagnia di Alessandro Siani, infatti, la donna sarà protagonista della nuova fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, che andrà in onda in prima serata a partire dal prossimo venerdì. Per questo i riflettori sono tutti puntati su di lei.

Vanessa Incontrada è stata molto criticata a causa del suo amore, ma vediamo bene come è iniziato. All’epoca lei era fidanzata con Andrea Palmieri. La sorella di Andrea, Chiara, era invece sposata con Rossano Laurini. Al primo incontro familiare, però, gli occhi dei due si sono incontrati per non lasciarsi più. Un amore fulmineo che non ha avuto scampo e che ha portato alla rottura di un fidanzamento e di un matrimonio. Possiamo soltanto immaginare cosa deve essere accaduto in quella casa e soprattutto cosa l’opinione pubblica abbia pensato della famosa attrice.

Quando accade una situazione del genere la donna viene sempre tacciata come sfascia famiglie. Ma ogni contesto è diverso dall’altro e, prima di giudicare, si dovrebbe osservare una situazione fino in fondo. L’amore è la forza che muove il mondo ed è impossibile rinunciarvi per correttezza. Vanessa Incontrada e il suo Rossano Laurini, infatti, sono ancora insieme, e dal loro legame è nato anche un figlio che oggi ha 13 anni. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che se i due sono arrivati a prendere una decisione così importante, è stato perché dettata da una sentimento reale e sincero.

Per questo Vanessa Incontrada sente di non aver nessuna colpa per aver ‘tradito’ quella che era una sua amica, Chiara Palmieri. “No, non è vero. Credimi, guardami negli occhi, io non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. Se questo bicchiere si rompe, io lo posso incollare, ma non sarà mai più integro. L’amore non si ruba, le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte.” Dopo aver cercato per anni l’anima gemella, l’attrice era convinta di averla trovata nel suo compagno, che l’ha aiutata ad accettare anche i suoi difetti.

Vanessa Incontrada pensava fermamente di dover diventare perfetta per incontrare l’uomo della sua vita. “E’ stato tutto tempo gettato al vento. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene alla persona che ho di fronte. Perché tanto nella vita la perfezione non esiste. L’età non ha tempo”. Conscia di questo, l’attrice è diventata la portavoce ufficiale della bellezza curvy, lontana dal modello di perfezione imposto dalla società di oggi. Le sue curve in più non sono state nascoste, ma sono state messe in mostra con orgoglio, scatenando l’approvazione e l’ammirazione del pubblico italiano.

