vanessa-incontrada-fa-una-gaffe-sui-social:-“ho-sbagliato-a-scrivere”

Vanessa Incontrada commette una gaffe su Instagram: “Ho sbagliato a scrivere”

Vanessa Incontrada in questo momento è lontana dalla tv ma la conduttrice e attrice italo-spagnola è lo stesso molto amata e seguita dal pubblico, sia le fiction in cui è stata protagonista come Non dirlo al mio capo o i programmi che ha condotto come 20 che siamo italiani hanno avuto infatti un ottimo riscontro negli ascolti. In queste ore tuttavia la simatica Vanessa Incontrada ha commesso una divertente gaffe sui social che l’ha spinta successivamente a fare un chiarimento pubblicando un post su Instagram, visibile alla fine del secondo paragrafo, in cui ammette di aver sbagliato a scrivere.

Vanessa Incontrada fa una gaffe: “Ho scritto ‘Sei una Venezia’”

Vanessa Incontrada in questi giorni è a Venezia per dei progetti lavorativi e nelle sue Instagram stories ha condiviso molte foto della bellissima città del Veneto. Peccato però che immortalando i vari canali ed i bellissimi scorsi abbia commesso una piccola gaffe scrivendo: “Sei una Venezia” frase che in realtà non ha molto senso. Per questo Vanessa Incontrada successivamente ha fatto un chiarimento sempre su Instagram spiegando cosa in realtà intendeva scrivere:

“Nei giorni scorsi sono stata a Venezia… Nelle mie stories ho scritto ‘Sei una Venezia!’ anziché ‘Sei unica Venezia!’ Comunque sei unica Venezia!”.

Vanessa Incontrada ha concluso il suo post con una serie di faccine allegre ed anche molti dei suoi follower hanno commentando divertiti per la piccola gaffe mentre qualcuno ha ipotizzato che anche la frase ‘Sei una Venezia’ può essere usata come un complimento visto l’unicità e bellezza della città veneta.

Vanessa Incontrada: impegnata in una fiction per Canale5

Vanessa Incontrada (sulla quale Giancarlo Magalli ha svelato un retroscena) nelle scorse settimana si è esposta molto con interviste ed interventi vari a favore dell’accettazione di se promuovendo il body positivity. In tv invece prossimamente la rivedremo in una nuova fiction per Canale 5 di cui ancora non si conoscono i dettagli ma solo che sarà ambientata in Toscana.

