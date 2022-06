vanessa-incontrada-foto:-arriva-la-replica-agli-insulti-e-le-polemiche

Vanessa Incontrada rompe il silenzio dopo gli attacchi e gli insulti: l’ironica replica

Dopo giorni di silenzio la bella e brava conduttrice e attrice italo-spagnola ha deciso di rompere il silenzio e di replicare agli insensati ed avvilenti insulti che le sono piovuti addosso negli ultimi giorni. Facendo un passo indietro alcuni giorni fa l’attrice ha postato su Instagram una semplice foto in cui era intenta a correre e tanto e bastato per far esplodere ‘gli odiatori’ sui social che l’hanno accusata di non accettare la sua forma fisica. A ciò si aggiunge anche la foto pubblicata in copertina dal settimanale Nuovo in cui non appare nella sua forma migliore. E adesso, dopo giorni di silenzio l’Incontrada ha reagito agli insulti in modo ironico e divertente.

La conduttrice e attrice replica agli insulti: “L’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”

Dopo i vergognosi insulti dei giorni scorsi, dunque, Vanessa Incontrada ha replicato agli attacchi in maniera molto ironica senza rabbia o astio. Postando una foto di lei in palestra tra le sue storie di Instagram ha commentato: ”

Ma come? L’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”

Seguito da una serie di emoticon con la faccia divertita. La miglior risposta a chi l’ha addirittura accusata di non essere pienamente in forma o al contrario di ‘tradire’ i principi della body positivity. Diverso è invece il discorso sulla copertina del settimanale su citato, visibile a fine paragrafo, secondo la maggior parte degli utenti web la critica maggiore non è tanto sullo sbattere in copertina una donna normale che non rientra nei canoni perfetti e standard delle modelle ma l’aver utilizzato forse una delle foto più brutte, in cui l’attrice appare in maniera sgraziata e scomposta tanto che alcuni hanno ipotizzato addirittura che non fosse lei.



Rita Dalla Chiesa difende Vanessa Incontrada: “È sempre una donna bellissima”

Sono stati in molti nelle scorse ore a scendere in campo per difendere l’attrice di Fosca Innocenti e tra questi anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa che su twitter ha commentato un posto sulla foto di Nuovo in modo molto duro: “Che sia una foto nuova o una foto vecchia non deve interessare a nessuno. Vanessa è ed è sempre stata una donna bellissima, piena di fascino, con un sorriso e due occhi magnetici. Brava nel suo lavoro. Chissenefrega di quanto pesa? Saranno o no cavoli suoi? È bella come è. Punto”

