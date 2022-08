vanessa-incontrada-in-crisi-con-il-compagno-rossano-laurini?-“posso-dire…”

Crisi tra Rossano Laurini e la compagna? Lei confessa: “Sono in un momento riflessivo della mia vita”

Vanessa Incontrada ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair. Ed in questa circostanza la giornalista ha colto la palla al balzo per domandarle come sta andando la sua storia con il compagno storico. La conduttrice ed attrice, con la sua proverbiale schiettezza, si è limitata a dire di star vivendo un periodo di riflessione:

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata…”

La donna ha poi dichiarato di star guardando avanti.

Vanessa Incontrada non ha dubbi: “Ho fatto scelte diverse rispetto alle mie due colleghe”

Successivamente la giornalista del magazine Vanity Fair ha fatto presente all’attrice ed alla conduttrice di essersi comportata diversamente rispetto alle sue due colleghe Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che hanno deciso di annunciare la fine del loro matrimonio con un comunicato stampa, mentre lei e il compagno sulla loro crisi hanno preferito restare in silenzio. E la conduttrice di origini iberiche, la quale giusto ieri è stata punzecchiata da Selvaggia Lucarelli, ha rivelato di credere siano alla fine delle scelte rispettabilissime:

“Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi…L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita…”

Insomma per l’artista ogni persona è libera di comportarsi come meglio crede, soprattutto in certe situazioni da sempre assai delicate.

L’attrice e conduttrice pronta ad avere un secondo figlio: “E’ un mio grande sogno”

Vanessa Incontrada, sempre al magazine Vanity Fair, ha anche rivelato di avere un grande sogno nel cassetto. Quale? Quello di diventare madre per la seconda volta, aggiungendo però che se non dovesse arrivare non sarebbe un grosso problema:

“Se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole…”

E sulle sue foto in costume da bagno pubblicate su un famoso magazine che hanno fatto molto discutere sui social e non solo ha subito tagliato corto: “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza…”

