Vanessa Troiano il business in copertina ( 6 agosto su break magazine )

Il Numero di venerdì 1 agosto di Break Magazine dedicato alla donne business, alle emozioni ma soprattutto alle idee . «voglia di fare» infatti il messaggio della storia di copertina che ha come protagonista Vanessa Troiano di Mantova ; imperatrice, fotomodella, ma sopratutto una donna di pubblichi relazioni che ci racconta in un po’: Tutto accade intorno a te all’improvviso. […] è proprio vero la vita è strana, per certi versi un riesame continua, molte volte provo ad osservarla con tutte le mie forze da altri punti di vista, ma in realtà… ne esco sempre sconfitta, la vita, “la vita” accade, senza che ci dia tempo di analizzare, o metterla in prospettiva. Forse questa esplorazione, questa riflessione, in questo momento della mia esistenza, la ritengo importante, e persino necessaria. D’altra parte, come ho scoperto da alcune mie vecchie foto, i ricordi non significa soltanto sentire malinconici per qualcosa che svanisce come il tempo, ma guardare avanti e capire che c’è ancora molto da fare.

Senza dubbio l’intervista del mese di aprile è la più autentica, e interessante di Vanessa Troiano, che ha fatto di sé una ricerca interiore, che recita quella famosa frase dell’oracolo di Delfi: “diventa ciò che sei”. Una intervista che mette in evidenza la donna come simbolo, “diviso” di quella ricerca affannata attraverso il suo io, e molte volte attraverso un’immagine, un foto, a cui siamo ancorati i nostri momenti migliori, è sono proprio quei momenti aggiunge Vanessa Troiano che ci aiutano a capire chi siamo realmente.

breakmagazine.it Italia è pronto ad affrontare una nuova sfida: La semplicità diventa la protagonista del mese ce lo dimostra i grandi social come TIK TOK pari passo con il mondo, ha fatto enormi passi avanti sulla strada dell’accettazione, dell’apertura alla diversità e dell’inclusione.

In questo numero troverete in copertina Vanessa Troiano come il suo “profumo” fragranze che hanno conquistato molte generazioni, ed oggi a distanza di quasi quarantacinque anni riesce ancora a rivoluzionare un mercato della new generation come lo fu negli anni Sessanta Monsieur Yves Libertà. La parola magica che ha direzionato la vita e il lavoro di Monsieur Yves

e condivisa da tutte le sue donne, le muse che hanno ispirato leggendarie creazioni e le donne di tutto il mondo che le hanno indossate

autore:Cristian Nardi