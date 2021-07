vanity-fair-di-questa-settimana-raddoppia

Una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan con protagoniste Bebe Vio e Federica Pellegrini, e un’edizione speciale digitale dedicata a Raffaella Carrà

“«Non puoi farlo», «il tuo corpo non te lo permette»: sono frasi che ho sentito molte volte, ma non mi sono mai demoralizzata”, dice Bebe Vio, “sono stata abituata a trasformare la paura in qualcosa di positivo, a mutarla in rabbia e voglia di cancellare gli scetticismi”. Aggiunge Federica Pellegrini: “Ho fatto quello che ho fatto, a partire dai sacrifici, perché affrontarli mi piaceva”.

Simbolo di forza, determinazione e successo sportivo, Bebe Vio e Federica Pellegrini sono le protagoniste della nuova copertina di Vanity Fair in edicola da oggi mercoledì 7 luglio. Una copertina d’eccezione firmata da uno dei più grandi artisti italiani: Maurizio Cattelan. Un progetto creativo visionario, che si apre con Bebe Vio e Federica Pellegrini che fluttuano nell’acqua di una piscina e che continua all’interno del numero e sui canali social con altre straordinarie immagini concepite dall’irriverente star dell’arte contemporanea.

Federica e Bebe sognano e combattono da sempre, tra vasche e stoccate, facendo della forza di volontà la chiave dei loro trionfi. E mentre si accingono a volare in Giappone per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, raccontano quello che hanno imparato per arrivare fino a qui in una lunga intervista-confessione.

È una lezione che emerge nitida anche dalle testimonianze delle altre atlete incontrate da Vanity Fair per questo numero. Quella che il 23 luglio sfilerà durante la cerimonia d’apertura dei Giochi, infatti, sarà la squadra italiana con il più alto numero di presenze femminili nella storia. Le azzurre si sono prese la scena riuscendo sempre a sconfiggere le difficoltà e i troppi non puoi che si sono sentite dire nel corso della loro vita. Vanity Fair ne ha scelte sette. Sette storie emblematiche che, comunque vadano le gare in Giappone, profumano già di vittoria.

Quello stesso tipo di vittoria che Vanity Fair ha deciso di celebrare insieme ai suoi lettori attraverso una nuova campagna social e un nuovo hashtag: #nondirminonpuoi. Così come hanno fatto per noi le ragazze del team italiano, chiunque potrà raccontare la propria esperienza elencando quegli ostacoli e quei limiti che altri hanno posto sul cammino che conduce alla piena realizzazione di sé.

Ma Vanity Fair non poteva non ricordare la scomparsa di Raffaella Carrà, una figura capace di scrivere la storia della televisione e di un capitolo sfolgorante della nostra cultura popolare. Lo fa attraverso un’edizione speciale digitale di 50 pagine, scaricabile gratuitamente dal sito e dall’app dal pomeriggio del 7 luglio, che ripropone la copertina e la lunga intervista concessa dalla nostra Raffaella a Vanity Fair nel febbraio del 2019, numero che segnò il nuovo corso della rivista che scelse proprio lei come simbolo della nuova avventura editoriale.

E poi: una biografia per immagini, un portfolio con il ricordo dei personaggi famosi a lei più vicini e una conversazione con la cantante Noemi, che con la Carrà ha lavorato tre anni come coach di The Voice of Italy. È il tributo a una donna incredibile che, come scrive il direttore Simone Marchetti nell’editoriale del numero in edicola, ha attraversato la cultura e lo spettacolo italiani “aprendo squarci dove c’erano soffitti di cristallo e spalancando orizzonti dove c’erano muri. Ciao, Raffaella. Ci mancherai. Ma la tua lezione resta qui. Per sempre”.