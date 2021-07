Vanity Fair Trainer è la piattaforma digitale dedicata all’alimentazione, alla bellezza, alla salute del corpo e della mente. Con un obiettivo: migliorare il proprio stile di vita. Idee, tutorial e versioni on demand degli eventi in calendario, organizzati in live streaming con gli esperti: tra questi l’appuntamento in collaborazione con Sojasun.

Si può mangiare sano senza rinunciare al gusto? Nel talk L’ingrediente del benessere, realizzato in collaborazione con Sojasun, il food & fitness influencer Davide Campagna, meglio conosciuto sui social come @CottoalDente, spiega come realizzare ricette sfiziose a base di alimenti vegetali.

Durante il talk, Davide racconta qual è la sua routine alimentare ricca di alimenti vegetali come la soia, che contiene otto amminoacidi essenziali e ha numerosi benefici per l’organismo; spiega l’importanza di includere le proteine nella dieta e come integrare l’alimentazione nei giorni di allenamento. Le sue ricette confermano che mangiare healthy e con gusto non solo è possibile, ma che è il segreto per far diventare l’alimentazione sana e bilanciata uno stile di vita.

L’ingrediente star è l’alternativa vegetale allo yogurt greco della nuova linea Greek Style di Sojasun, prodotti bio, dall’alto contenuto proteico e con probiotici. Con la sua consistenza cremosa e versatile è perfetto per la preparazione di ricette dolci e salate, mentre il suo potere saziante e completo dal punto di vista nutrizionale lo rende uno snack adatto anche per gli sportivi.

Per seguirlo, il 9 luglio alle ore 18: https://trainer.vanityfair.it/

Sojasun è specializzata in prodotti vegetali di alta qualità che puntano al gusto e all’equilibrio nutrizionale. Utilizza solo soia certificata no OGM e trasforma la materia prima rispettandone la qualità e le caratteristiche organolettiche. I prodotti vegetali Sojasun sono genuini e naturali, promuovono uno stile alimentare sano e soddisfano tutti i gusti.