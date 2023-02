Vaquinha online busca impressão de livro infantil sobre a Mata Atlântica; saiba como ajudar!

Obra une texto e ilustrações artísticas. ‘Manual dos Bichos’ é o segundo trabalho impresso autoral desenvolvido por Manu Alves e Rafa Mayer; primeiro livro lançado teve como tema o Pantanal. Coletânea ‘Manual dos Bichos’ é projeto autoral e conta com apoio coletivo

Amor, natureza e arte… Esses são os três pilares que unem e fortalecem os laços da Manu Alves e do Rafa Mayer, uma dupla de artistas que valoriza a riqueza da biodiversidade brasileira. Desde 2017, período em que criaram uma empresa, eles se dedicam a levar a fauna e flora do nosso território às crianças por meio de pinturas.

“Nós desenvolvemos papéis de parede sob medida e com temáticas variadas, além de realizarmos pinturas murais artísticas em diferentes ambientes.”, pontua Manu.

O casal tem a natureza como refúgio e inspiração, e o que não falta entre eles é a sintonia, seja no aspecto pessoal ou profissional.

Natureza é ilustrada com lápis de cor em obra infantil

“Ambos ilustramos e pintamos, e é muito legal trabalhar dessa forma, pois temos uma linguagem gráfica e artística naturalmente muito sintonizada. Temos como filosofia em nossos projetos abraçar o trabalho manual, a pesquisa, e o processo artístico, e possibilitar a união entre o lúdico e o educacional”, acrescenta a profissional.

No ano passado, os artistas expandiram o talento além das paredes e murais e lançaram um projeto autoral em que os domínios naturais do nosso país também fossem valorizados. Foi assim que surgiu a coleção ‘Manual dos Bichos’.

A ideia para a criação começou quando eles perceberam que havia uma grande desconexão das pessoas com a natureza brasileira.

Biodiversidade do Pantanal foi retratada em primeiro livro da coletânea

“Em 2020, vimos uma área enorme do Pantanal ser devastada por queimadas. Foi então que ilustramos e criamos pôsters de alguns animais pantaneiros a fim de reverter integralmente o lucro das vendas para a ONG “SOS Pantanal”, que estava a frente do combate às queimadas. Durante esse processo ficamos surpresos em perceber que mais de 70% das pessoas que viram a nossa campanha não conheciam pelo menos 3 dos 9 animais que ilustramos”, relata.

A partir daí, a dupla fez uma pesquisa com adultos e crianças sobre os animais, de um modo geral, e no resultado praticamente não obtiveram citações de espécies do nosso país. Isso despertou internamente nos dois a ideia de levar até as pessoas a riqueza do Brasil de uma nova forma. E pra isso foi preciso literalmente colocar as mãos à obra. A primeira criação ‘Manual dos Bichos: Pantanal’ teve como tema a maior planície alagável do mundo. Por se tratar de um trabalho independente, sem apoio e patrocínio, Manu e Rafa utilizaram uma plataforma de financiamento coletivo para viabilizar a impressão desse primeiro projeto.

Neste ano, o segundo livro dessa coletânea, o ‘Manual dos Bichos: Mata Atlântica’ está passando pelo mesmo processo. A campanha de financiamento para a impressão desse material segue no ar até o dia 20 de março. (Clique aqui para apoiar o trabalho).

Bicho-preguiça é uma das 27 espécies que fazem parte do livro sobre a Mata Atlântica

“A nossa campanha ficará no ar por 60 dias e o objetivo é alcançarmos a meta estabelecida para viabilizar a produção, impressão e distribuição dos livros em todo o território nacional. Caso a meta não seja atingida, todos que investiram terão o reembolso integral. Se conseguirmos ter o êxito na campanha da Mata Atlântica, como tivemos na campanha do Pantanal, vamos conseguir materializar este projeto e seguir adiante para o próximo bioma. Montamos kits diferentes para dinamizar as vendas, inclusive um dos kits disponíveis vem com ambas as edições, Mata Atlântica e Pantanal”, explica Mayer.

O trabalho que é feito por amor e com amor tem como propósito contribuir com a educação ambiental e, nesse quesito, todos saem beneficiados.

“A infância é um momento fundamental de formação do indivíduo, e tendo acesso de maneira cativante ao que apresentamos no livro, podemos estar impactando positivamente o futuro”, finaliza Manu.

Conhecer e compartilhar é, de fato, uma maneira simples de contribuir para um bem maior. E a união de natureza, arte e amor que essa parceria tem só pode resultar em bons frutos.

“Achamos que arte e natureza é uma parceria muito bonita e muito potente. Unir esses universos possibilita expandir o alcance da comunicação, do conhecimento e da própria consciência enquanto ser para com o entorno. É necessário que as pessoas se permitam conectar com a natureza, assim como a arte. É urgente perceber, respeitar e cuidar do que existe além de nós mesmos, e entender que não há como existir sem essas duas grandezas. Delas surgimos e delas dependemos.”, complementa.

Capa do livro ‘Manual dos Bichos: Mata Atlântica’

OS LIVROS

Cada livro apresenta 27 espécies de animais. O número é uma forma de representar a quantidade de Estados do Brasil, além do Distrito Federal. O público alvo são crianças de 3 a 8 anos. A obra é ilustrada à mão, em lápis de cor e é dividida em duas partes: na primeira são apresentadas informações sobre o bioma e a localização dele no país, há ainda complementos como a explicação sobre a diferença entre nome popular e nome científico.

Já na segunda parte os artistas apresentam os animais, tanto de forma ilustrada, quanto informativa, com textos abordando sempre curiosidades e uma linear lúdica. Por exemplo: um dos animais citados no livro da Mata Atlântica é a maracanã-verdadeira e, junto ao texto, foi desenhado o estádio do Maracanã e uma bola de futebol. “Desta maneira, a criança associa o animal a algo que lhe é familiar, tornando o aprendizado mais efetivo e divertido”, explica Manu.

O casal se dedicou nos mínimos detalhes em manter o público infantil conectado ao livro, mostrando inclusive que ler pode ser uma brincadeira muito divertida.

“Internamente há uma ilustração de uma paisagem que representa o bioma, onde localizamos todos os animais presentes no livro. Essa arte funciona como uma espécie de brincadeira interativa, instigando o pequeno a identificar onde cada bicho está”, finaliza a autora.

As obras tiveram apoio de outros profissionais na revisão científica e ortográfica.

