Vargem Grande do Sul faz vacinação contra febre amarela depois de 1º caso confirmado

Ação é realizada na zona rural, que é onde o paciente foi infectado. Diretora de Saúde explicou que imunização também será estendida para a zona urbana. 1º caso de febre amarela do Estado de SP em 2023 é registrado em Vargem Grande do Sul

Depois de confirmar o primeiro caso de febre amarela no Estado de São Paulo em 2023, a Prefeitura de Vargem Grande do Sul (SP) realiza neste fim de semana um mutirão de imunização contra a doença na área rural. Desde 2020 não era registrado nenhum caso da doença no estado.

Segundo a diretora de saúde Maria Helena Zanque o trabalho vai começar pelas estradas que passam ao redor da cidade e depois será feito na zona urbana.

“Durante o fim de semana estamos com quatro equipes que vão estar ao redor da cidade nas estradas em São Roque da Fartura, que foi onde aconteceu o caso, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Barro Preto. E, na semana que vem, nós vamos dar continuidade nas zonas rurais”, explicou.

Vargem Grande do Sul faz vacinação contra febre amarela na zona rural depois de 1º caso confirmado

Com apenas 63% da população vacinada contra a doença, a diretora de saúde faz um alerta e um pedido para que as pessoas se imunizem.

“A letalidade da febre amarela chega a 70%, então é muito importante a vacinação. É importante as pessoas abrirem as portas, aderirem as vacinas. Não só na zona rural. Nós vamos trabalhar na zona rural primeiro porque é prioridade absoluta, mas nós vamos estar estendendo pra cidade depois”, disse.

Vargem Grande do Sul tem 1º caso de febre amarela do estado de São Paulo desde 2020

A diretora de saúde de Vargem Grande do Sul, Maria Helena Zanque

Morador infectado

Maria Helena contou que o paciente infectado com a febre amarela é um idoso, de 73 anos, morador da zona rural, que ficou mais de 20 dias hospitalizado por conta da doença.

“Ele chegou com febre alta, mal estar geral, fraqueza, dor nas articulações, não se alimentava e muito equitérico, que é amarelo, bem mal mesmo. E foram feitos inúmeros exames, várias pesquisas e buscas e nada se encontrava, tudo era negativo, até que agora, infelizmente, positivou para febre amarela”, contou.

Entenda como ocorre a infecção e quais são os sintomas da febre amarela

Transmissão da doença

Aedes aegypti também é transmissor da febre amarela.

A infecção da febre amarela se dá por meio de mosquitos silvestres, como o Aedes aegypti, que vivem em zona de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades.

As equipes estaduais e municipais realizam a vigilância, a coleta e a identificação dos mosquitos transmissores.

