Vargem Grande do Sul tem 1º caso de febre amarela do estado de São Paulo desde 2020

Paciente, um idoso de 73 anos, é morador de zona rural e já teve alta hospitalar. Município vai fazer vacinação contra a doença em 4 locais no fim de semana. Aedes aegypti também é transmissor da febre amarela

Prefeitura de Cabo Frio

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou em Vargem Grande do Sul (SP) o primeiro caso de febre amarela do Estado de São Paulo desde 2020.

O paciente, um idoso de 73 anos, é morador de zona rural e já teve alta hospitalar. O município vai fazer vacinação contra a doença na zona rural no sábado (28) e no domingo (29). (veja abaixo os locais).

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do estado e a Vigilância Municipal realizam uma investigação na região.

No estado de São Paulo, a cobertura vacinal contra febre amarela é de 64% e a SES alerta sobre a importância da vacinação para evitar casos mais graves.

Entenda como ocorre a infecção e quais são os sintomas da febre amarela

Alexandre Mauro/Editoria de Arte G1

Transmissão da doença

A infecção da febre amarela se dá por meio de mosquitos silvestres, como o Aedes aegypti, que vivem em zona de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades.

As equipes estaduais e municipais realizam a vigilância, a coleta e a identificação dos mosquitos transmissores.

Vacinação na zona rural

Após a confirmação do caso, a prefeitura anunciou a imunização de moradores da zona rural neste sábado (28) e domingo (29), das 7h às 13h, nos seguintes locais:

Estrada de São Roque

Estrada de São Sebastião da Grama

Estrada do Barro Preto (Via Crucis)

Estrada de São João

