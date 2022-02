varta-promotive-agm-per-camion-moderni:-batteria-a-lunga-durata

I produttori di camion stanno dotando i loro veicoli di funzioni che richiedono sempre più energia. Da un lato, aumentano il comfort dell’autista e riducono il consumo di carburante; dall’altro, utilizzano la batteria del veicolo ben oltre i suoi limiti. Risultato? Guasto prematuro della batteria, soprattutto con camion particolarmente ben equipaggiati. “Alcuni dei più grandi produttori si sono quindi rivolti a noi con la richiesta di collaborare allo sviluppo di una soluzione”, riferisce Thorsten Werle, Engineering Design Lead Heavy Duty presso Clarios EMEA. La risposta fornita dal

leader mondiale nelle soluzioni avanzate di accumulo di energia è stata VARTA ProMotive AGM. La sua durata fino a sei volte superiore rispetto alle batterie per autocarri convenzionali e la sua affidabilità l’hanno già resa un successo tra i produttori europei di truck appena un anno dopo l’inizio della produzione in serie. Quasi tutti i produttori hanno approvato la batteria e la stanno già installando sui propri veicoli.

Le prove a lungo termine confermano le alte aspettative

https://storage.googleapis.com/pneusnews-it/1/2022/02/01_Thorsten_Werle.jpg” data-large-file=”https://storage.googleapis.com/pneusnews-it/1/2022/02/01_Thorsten_Werle.jpg” loading=”lazy” src=”https://storage.googleapis.com/pneusnews-it/1/2022/02/01_Thorsten_Werle.jpg” alt=”” class=”wp-image-106991″ width=”400″ height=”267″> Thorsten Werle, Engineering Design Lead Heavy Duty presso Clarios EMEA

“Prove a lungo termine hanno ora confermato che VARTA ProMotive AGM è all’altezza delle promesse che abbiamo fatto”, afferma Werle. Alcune delle batterie testate sono state in funzione su strada in condizioni estreme per più di tre anni senza mostrare alcun segno di affaticamento. Le normali batterie si sarebbero già guastate dopo sei-dodici mesi nelle stesse condizioni. “Quindi, se si hanno molti camion ben attrezzati, vale la pena installare la nostra batteria AGM fin dall’inizio”, spiega Werle. “Ciò offre agli autisti e agli operatori di flotte ulteriore sicurezza contro i guasti della

batteria, riduce i costi operativi complessivi e garantisce clienti soddisfatti per i produttori di camion”.

Thorsten Werle ricorda con particolare piacere una prova che la VARTA ProMotive AGM ha superato durante la fase di test: “Un nostro cliente ha effettuato un test durante la stagione invernale tra la nostra batteria Truck AGM e quella di un concorrente del Nord Europa. Le batterie della concorrenza si sono guastate dopo circa una settimana e il camion non è più partito, mentre le nostre batterie sono durate diverse settimane più a lungo. VARTA ProMotive AGM non solo ha resistito alle temperature gelide, ma ha anche continuato a funzionare senza problemi.”

Domanda in aumento

Werle non ha dubbi sul fatto che la domanda della prima batteria AGM per truck in Europa, sviluppata in collaborazione con i principali produttori di camion, aumenterà ulteriormente. Sta già vedendo cifre di vendita che

superano gli obiettivi originali nonostante il coronavirus. Ciò è principalmente dovuto, a suo avviso, dal traffico in continua crescita generato dalle consegne dei prodotti comprati online. Si prevede inoltre che i produttori di autocarri includano in futuro ulteriori funzioni di risparmio carburante, sicurezza e comfort che porranno ulteriori richieste sulla

batteria.

Anche il consumo di carburante sta diventando una questione sempre più importante: i produttori nell’UE, ad esempio, devono ridurre le emissioni di scarico delle loro flotte del 15% entro il 2025 e del 30% entro il 2030.

Per ottenere queste riduzioni, verranno utilizzate tecnologie quali start-stop, sailing/coasting e passive boost. Queste richiedono che il motore e l’alternatore si spengano per ulteriori periodi, durante i quali la batteria non viene ricaricata ma le utenze continuano ad assorbire energia. Anche questo non rappresenta un problema per la VARTA ProMotive AGM. “È assolutamente a prova di futuro e ha ancora molta capacità disponibile per altre richieste”, sottolinea Werle.

Un altro fattore è rappresentato dai tempi di viaggio che si stanno allungando, il che significa più notti trascorse in cabina e quindi maggiori aspettative di comfort tra i conducenti. Frigoriferi, forni a microonde, macchine da caffè ed elettronica di intrattenimento scaricano la batteria quando il camion è parcheggiato. I condizionatori e i riscaldatori da parcheggio elettrici causano ancora più stress alla batteria. Anche questi non creano problemi alla VARTA ProMotive AGM. Inoltre, i serbatoi AdBlue e i serbatoi di carburante più grandi fanno sì che le batterie dei camion siano sempre più installate alla fine del telaio anziché sul lato del veicolo.

In queste posizioni devono resistere a maggiori vibrazioni se vogliono evitare guasti prematuri. La batteria VARTA ProMotive AGM con il suo design a prova di vibrazioni è in grado di affrontare queste sfide.

Avviamento affidabile grazie alla tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat)

La sigla AGM significa Absorbent Glass Mat. Questa speciale tecnologia assorbe l’elettrolita e ne aumenta la stabilità del ciclo. Ciò impedisce il calo di capacità causato dalla stratificazione dell’acido. Il design speciale consente di utilizzare fino all’80% della capacità specificata senza compromettere in modo significativo la durata della batteria. Invece con le batterie di avviamento convenzionali, VARTA consiglia una scarica di massimo del 20 percento per ottenere la massima durata del ciclo. Inoltre, VARTA ProMotive AGM è esente da manutenzione e fornisce una potenza

di avviamento notevolmente superiore rispetto ad altre batterie, soprattutto quando la batteria è parzialmente o completamente scarica, come avvienedopo una notte in albergo.

E c’è di più: durante il test, il sistema di gestione dell’energia e il sensore della batteria installato nel veicolo dell’operatore di camion Fabio Bilibio hanno registrato che VARTA ProMotive AGM – a differenza delle batterie

convenzionali – non vede un calo di capacità prestazionale, ma piuttosto un aumento iniziale che poi mantiene per diverso tempo.

Programma Flotte VARTA: contatto diretto con il produttore

I gestori di flotte che, come Bilibio, hanno optato per VARTA ProMotive AGM possono anche godere del servizio appropriato e del supporto esclusivo direttamente dal produttore VARTA, grazie al Programma Flotte VARTA.

Offre agli operatori di camion un contatto diretto con un esperto di batterie Clarios che sarà disponibile in loco per affrontare sfide specifiche relative alle tecnologie delle batterie. Questo servizio premium include un’analisi

per trovare la batteria più adatta per la flotta, consigli strategici per l’acquisto che riducono i costi operativi della flotta e comunicazioni regolari tra produttore e cliente finale. La registrazione è gratuita tramite il VARTA

Truck Portal, www.varta-automotive.com/fleet

The post VARTA ProMotive AGM per camion moderni: batteria a lunga durata appeared first on Pneusnews.it.