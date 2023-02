Vasanello – Don Enzo ha lasciato la sua comunità

In tanti sperano che dopo un momento di riposo il parroco torni al suo posto

VASANELLO – Don Enzo ha lasciato la comunità di Vasanello, il sacerdote, guida spirituale del paese da trent’anni, ha deciso di prendersi un periodo di riflessione e ritiro spirituale dopo il clamore mediatico suscitato dalla pubblicazione di una sua foto completamente nudo sul proprio profilo facebook, fatto che lo stesso sacerdote ha denunciato come attacco hacker. Don Enzo molto provato dall’accaduto ha deciso in accordo con il vescovo di Civita Castellana di allontanarsi e trovare conforto nella preghiera. Ad annunciarlo proprio il vescovo nella messa di domenica 19 febbraio. In molti si augurano che dopo questo momento Don Enzo torni a guidare la comunità per la quale si è sempre prodigato con diverse iniziative e momenti di preghiera.

Ufficio Stampa