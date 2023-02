Vasanello – Foto di un uomo nudo sul social del parroco: “Sono stato hackerato”

VASANELLO – Don Vincenzo Prato, parroco nel piccolo paese dei Monti Cimini, Vasanello ha chiesto subito scusa a tutti.

Nello scatto, ripreso dallo specchio di quella che sembra una camera da letto, si vede un uomo, presumibilmente lo stesso parroco, con il volto coperto dal telefonino e sullo sfondo un quadro che riproduce la Madonna con Gesù bambino tra le braccia.

Il sacerdote ha poi pubblicato un messaggio in cui ha scritto: “Chiedo scusa a tutti, mi è stato hackerato il profilo. Ora provvedo con le autorità preposte. Sono mortificato e profondamente addolorato”. Il profilo è poi scomparso da Facebook anche se in paese non si parla d’altro.