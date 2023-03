Vasco Rossi a Rimini, biglietti esauriti in 10 minuti: sarà pienone alla data zero

Rimini, 15 marzo 2023 – Siamo solo noi, 24mila fortunati al Romeo Neri per cantare “Vasco, Vasco!”. Zero biglietti, come la data. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Il concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri è già tutto esaurito. Biglietti terminati. Volatilizzati, come era preventivato e preventivabile, in neanche un’ora dall’apertura della vendita pubblica sulle piattaforme Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, dopo che nei giorni scorsi stessa sorte era toccato al monte ticket dedicato in prelazione ai membri del fan club del Komandante. Il 2 giugno allo stadio di Rimini ci saranno tutte e 24mila le persone preventivate e per le quali erano stati staccati i biglietti messi in vendita in due tranche.

Concerti da non perdere in Emilia Romagna nel 2023

Questa mattina, è stato un vero e proprio assalto, quando alle 11 è partita la vendita generale dei ticket. Una corsa spericolata al biglietto che nell’arco di appena dieci minuti ha di fatto reso introvabili tutti i pass di ingresso messi a disposizione nelle tre piattaforme per la prevendita. “Non disponibile”, per tutti i settori, è la dicitura che chi è arrivato ’con dieci minuti di ritardo’ è stato costretto ad osservare facendo la spola di biglietteria in biglietteria virtuale. Gli unici, pochi, biglietti che hanno sopravvissuto alla caccia dei dieci minuti sono stati i Vip pack da oltre 200 euro a persona, andati esauriti anche quelli con ‘pochi minuti di ritardo’.

Laura Pausini e Paolo Carta sposi a giugno, il sindaco di Solarolo: “Bellissimo”

pappa2200