vasco-rossi-a-rimini,-‘raddoppiano’-le-date-del-concerto:-i-fan-potranno-assistere-alle-prove

Rimini 16 marzo 2023 – Le date di Vasco Rossi a Rimini ‘raddoppiano’. Giovedi 1 giugno, il giorno prima del concerto allo stadio ‘Romeo Neri’ con cui il Komandante aprirà il suo tour, per tutti gli iscritti al Blasco fan club sarà possibile assistere alle prove generali con il soundcheck.

Un’occasione da non perdere per i fedelissimi di Vasco. Il giorno dopo, il 2 giugno, tutti allo stadio per la dara zero del tour. Già tutti venduti i 21mila biglietti messi a disposizione da Live Nation per il concerto.

Dopo l’annuncio del concerto del 2 giugno allo stadio di Rimini, gli albergatori della Riviera sono stati presi d’assalto dalle richieste dei fan. Centinaia di telefonate agli uffici Iat. Rinaldis (Aia): “Prepariamoci a fare il botto”.

pappa2200