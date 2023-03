vasco-rossi,-la-data-zero-del-tour-2023-a-rimini:-quando-e-biglietti

Rimini, 6 marzo 2023 – La notizia era nell’aria… ma ora è ufficiale. Vasco Rossi inizierà il suo tour da Rimini: il concerto si terrà il 2 giugno allo stadio ‘Romeo Neri’. Ma il Komandante arriverà a Rimini già all’inizio di maggio, per le prove generali della tournée che, dopo la capitale della Riviera, lo vedrà impegnato a Bologna (con quattro date), Roma, Palermo, Salerno.





A dare l’annuncio è stato il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Ci abbiamo lavorato per due mesi, ho seguito personalmente le trattative. Tra le ipotesi c’erano anche la spiaggia e il parcheggio della Fiera, ma lo staff di Vasco e Live Nation (che organizza il tour) hanno preferito lo stadio”.

Il Comune investirà 350mila euro per ampliare la capienza del ‘Romeo Neri’ per i concerti: “Passeremo dagli attuali 14mila posti fino a 22 o anche 24mila. E’ un investimento che non facciamo solo per Vasco, ma per tornare a ospitare grandi eventi, come questo”.

Ormai il ‘Blasco’ è di casa a Rimini, ma qui non suonava da tanti anni. “Gli ultimi concerti al ‘Romeo Neri’ nel 1993 e nel 1996”, ricorda Sadegholvaad. Trent’anni dopo, Vasco tornerà finalmente sul palco di Rimini.

Il palco di Rimini

Life Nation che organizza il concerto voleva un contesto limitato come quello dello stadio, prosegue, per questo le ipotesi parcheggio della Fiera e spiaggia sono state scartate. Il palco sarà allestito sul lato mare.

La città è pronta a dargli una calorosissima accoglienza, ma senza essere “troppo invadente”, proprio come il “blasco nazionale” vuole. Di certo “gli faremo sentire tutto il nostro calore”, rimarca il sindaco, anche perché graviterà su Rimini con ogni probabilità per almeno un mese, e magari anche al rientro dai concerti a Bologna.

Intanto oggi in città è atteso Gianni Morandi, dopo il concerto di Claudio Baglioni delle scorse settimane, e nei prossimi mesi Biagio Antonacci e altri grandi appuntamenti musicali e non, da Riminiwellness ad Al Meni, dalla Notte Rosa a Sport dance.

I biglietti per la data zero di Rimini

La comunicazione di Live Nation: i biglietti per la data zero a Rimini saranno disponibili: in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle 10 del 13 marzo; in presale per gli iscritti a My Live Nation dalle 10 del 14 marzo. La vendita generale inizierà alle 11 del 15 marzo su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Tour Vasco Rossi sold out

L’anteprima di Rimini è l’ultima data per cui ci sono ancora biglietti disponibili. Infatti, come per il 2022, il tour di Vasco Rossi 2023 è giù sold out.

Concerto Vasco Rossi 2023: tutte le date

“Se non ci sarà la fine del mondo ci vedremo negli stadi”: ecco il Komandante che invita tutti a prender posto al grande evento, con un nuovo inizio che non sarà più Bologna, bensì Rimini. Ecco tutte le date di Vasco Rossi:

2 giugno Rimini – Stadio Romeo Neri

6 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

7 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

11 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

12 giugno Bologna – stadio Dall’Ara

16 giugno Roma – Stadio Olimpico

17 giugno Roma – Stadio Olimpico

22 giugno Palermo – Stadio Barbera

23 giugno Palermo – Stadio Barbera

28 giugno Salerno – Stadio Arechi

29 giugno Salerno – Stadio Arechi

