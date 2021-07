vasco-rossi,-l’errore-che-rovina-tutto.-i-fan-lo-bloccano:-la-memoria-lo-inganna!

Dopo quasi due anni, Vasco Rossi torna dai fan che l’hanno aspettato a braccia aperte per tutto questo tempo, ma qualcosa va storto.

Vasco Rossi è uno dei cantanti più conosciuti al mondo per la sua musica e le sue performance da cantante. I suoi concerti sono unici ed ogni volta sono uno spettacolo senza precedenti.

Da tutti è considerato il re degli artisti, il rivoluzionario e il ribelle che ha fatto della sua passione un capolavoro. Dopo un anno e mezzo di pausa a causa della pandemia, oggi è tornato dai suoi fan che lo stavano aspettando a braccia aperte. Ma qualcosa è andato storto.

Vasco Rossi, la reazione dei fan nel rivederlo

Seguito da quasi due milioni di follower, Vasco Rossi nel vederli ha toccato il cielo con un dito. L’incontro è stato ricco di emozioni e commozione.

A quanto pare il cantante era talmente fomentato che per un momento si è dimenticato una cosa importante: la mascherina. Proprio così la star non ha pensato che bisogna ancora adesso seguire delle regole anti-covid e così si stava avvicinando ai fan senza protezioni.

La loro reazione però è stata sconvolgente, tutti hanno cominciato ad urlare

Vasco, Vasco! La mascherinaaaaa…. Poverello…

Sono stati tanti i commenti delle persone che hanno visto i video del cantante ed hanno affermato ironizzando che

Se Kom non va negli stadi…….gli stadi vanno a casa sua……

E poi ancora

Dove c’è Vasco c’è Gioia

Non è ancora il momento per tornare sul palco, i concerti come piacciono a Vasco sono ancora vietati ma quando sarà il momento, il cantante tornerà a cantare più carico di prima e lo farà con tutta la voce e la voglia rimasta. E’ imparagonabile e questo i fan lo sanno bene, per questo non aspettano altro che poter ammirare ancora una volta il Komandante che sia a Modena, Roma o San Siro.