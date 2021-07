vasco-rossi,-quella-volta-in-cui-distrusse-madonna:-delirio-incontenibile

Vasco Rossi, quella volta in cui distrusse la famosa cantante americana Madonna: ecco che cosa successe nello specifico.

Vasco Rossi è uno storico e famosissimo cantante italiano. La sua carriera è iniziata nel 1977, in totale ha pubblicato ben 33 album e un totale di 182 canzoni scritte di pugno suo. Per quanto riguarda i concerti, ne ha fatti più di 800 e possiede anche il record di paganti per uno spettacolo, cioè 225mila spettatori.

Per numero di vendite è il cantante al primo posto in Italia. Grazie a questa grandissima carriera nel mondo della musica è diventato una vera e propria icona del rock in Italia. Numerosi sono stati premi che ha vinto, l’ultimo in ordine di data è stato il Premio Tenco per la carriera nel 2020.

Al momento è fermo dal 2014, anno in cui pubblicò il suo ultimo album in studio chiamato Sono innocente. Mentre gli ultimi concerti lì ha realizzati nell’estate del 2019 con un piccolo tour. Al momento non ci sono novità che lo riguardano da un punto di vista realizzativo.

Vasco Rossi, ecco cosa successe con Madonna.

Il Blasco, suo storico soprannome, ha dato vita a tantissimi concerti storici nel corso della sua splendida carriera. Nel 2017 ha celebrato i suoi 40 anni di attività con uno storico show a Modena. Il concerto, grazie a 225mila biglietti venduti, ha il record mondiale di spettatori paganti.

Vasco Rossi sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui rievoca un altro suo storico concerto e cioè quello del luglio del 1990 allo Stadio San Siro di Milano con circa 70mila spettatori. Nello stesso momento, la cantante Madonna tenne un concerto a Roma con uno stadio mezzo vuoto, con soli 20mila spettatori.

Il cantante modenese ha così voluto ricordare come il quotidiano La Notte titolò in prima pagina in maniera ovviamente ironica:

“Vasco Rossi ha ucciso Madonna!”.

Quel concerto segnò il passo decisivo nel successo del Blasco.