Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello: il post rompe Instagram – VIDEO

Vasco Rossi ha risposto a Fiorello su Instagram: il celebre cantautore non le manda a dire, e commenta il video ironico del comico siciliano

Un botta e risposta tra il celebre cantautore e Fiorello, che in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo è la spalla del conduttore Amadeus. In queste prime serate, in attesa della finalissima dei “big” di sabato prossimo, ci sono state tante emozioni. Non solo per la versione inedita del Festival, che a causa dell’emergenza Coronavirus si sta svolgendo senza pubblico. Ma anche per i tanti protagonisti in gara e non. Su tutti ha destato scalpore la presenza di Elodie sul palco dell’Ariston. Che tra outfit particolari e bellezza assoluta ha lasciati gli spettatori senza parole.

Ma torniamo al botta e risposta tra il Blasco e Fiorello. Il comico catanese nella serata di ieri aveva preso in giro il cantautore, che non ha esitato a dare una risposta piccata e per le rime. Lo spunto è arrivato dalla canzone famosa del Komandante “Gli spari sopra”, che per Fiorello è diventata “Gli scavi sopra”. Presentandola come un inedito del cantante, ha portato avanti il suo scherzo nei confronti di Vasco. Che come detto non ha fatto mancare la risposta.

Arrivata prontamente la risposta del cantautore che non ha esitato a rispedire al mittente le ironie di Fiorello

Vasco Rossi ha spiazzato tutti con la risposta data a Fiorello. “Una canzone PER Fiorello – Qui per intero la canzone che ho scritto PER Fiorello da cantare a Sanremo 2021 🤣😜🤟‼️💥‼️🎸 Dal titolo “Gli Scavi Sopra”- SottoTitolo “Fiorello L’umarell” 😜 #sanremo2021 #fiorello”. La risposta del cantautore ha tenuto banco in queste ore sui social. Con tanti commenti da parte dei fan che hanno preso le parti del loro idolo. Che a 60 anni rimane un icona della musica italiana.

Una risposta che porta alla mente l’umarell, il vecchietto che guarda i lavori nei cantieri con le braccia intrecciate sulla schiena, dedicando l’accostamento a Fiorello. Chi la fa l’aspetti, ci verrebbe da dire a Fiorello. Che in un certo senso se l’è cercata la risposta del Komandante. “L’umarell è Fiorello, non io”. Questo il senso della risposta del cantautore.

