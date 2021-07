Vasco Rossi, sapete chi è il figlio: vi stupirà su cosa fa nella vita

Il cantante emiliano ha una famiglia numerosa, anche se raramente si parla dei vari componenti della stessa.

Vasco Rossi, rocker italiano (Instagram)

Vasco Rossi è uno dei più importanti cantautori della scena musicale degli ultimi anni. Ha iniziato la sua carriera molto tempo fa, verso la fine degli anni Settanta, e da quel momento non si è più fermato. Una vita spericolata, in effetti, l’ha avuta veramente.

Ha scritto centinai di canzoni, per sé e per gli altri colleghi, vendendo milioni di dischi e guadagnandosi persino un riconoscimento dalla celebre rivista musicale Rolling Stone. Una vera e propria rockstar nel senso stretto del termine, dunque, dato anche il suo comportamento piuttosto scapestrato tra alcol, droghe e donne a volontà.

I suoi concerti, inoltre, hanno di certo fatto la storia della musica, e anche portato a una novità nel mondo della canzone italiana. Il Blasco, in seguito, ha avuto anche una sorta di erede. Spesso e volentieri, infatti, Luciano Ligabue viene paragonato al musicista provocautore, come lui stesso si definisce.

Lo stile, il genere, e anche la voce bassa e roca si assomigliano e solitamente chi ascolta uno, ascolta anche l’altro. Comunque sia, Vasco non è solito parlare molto della sua vita privata, preferendo mettere al primo posto la sua produzione artistica. Proprio per questo, forse, non tutti sono a conoscenza di alcuni dettagli interessanti.

L’arte è un dono di famiglia e il terzogenito ha lavorato a fianco del rocker

Vasco Rossi ha in totale tre figli, avuti da donne diverse. Davide è nato dalla relazione con Stefania Trucillo, Lorenzo da quella con Gabriella Sturani e Luca è frutto dell’amore con Laura Schmidt.

Luca Rossi, figlio di Vasco (Instagram)

Lukito, così il cantante chiama il terzogenito, che come si vede su Instagram, guida una vespa e ha da poco festeggiato i trent’anni, fin dalla tenera età, ha dimostrato una propensione per il disegno.

Infatti, ha anche collaborato alla realizzazione di alcune cover degli album del papà. Ma non solo. Luca ha anche scritto una bonus track del disco Sono Innocente dal titolo Ape Regina.

LEGGI ANCHE –> Vasco Rossi, l’errore che rovina tutto. I fan lo bloccano: la memoria lo inganna!

LEGGI ANCHE –> Ligabue rivela una sconvolgente verità: la notizia è drammatica

Con Laura, quindi, l’artista emiliano ha vissuto tantissimi anni, 34 per la precisione, senza però dare nell’occhio e con molta discrezione. Il loro rapporto dura nel tempo e i due sono molto affiatati.