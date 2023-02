Vassouras vence prêmio de turismo na categoria ‘Melhor destino do Rio de Janeiro’

Representante do Vale do Café venceu no voto popular com 53,2% da preferência, levando a melhor sobre Búzios, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis e Teresópolis. Resultado foi divulgado neste sábado. Praça Barão de Campo Belo, em Vassouras

Reprodução/TV Rio Sul

Vassouras (RJ) foi a vencedora do Prêmio Destaques do Turismo, promovido pelo Centro Integrado em Estudo de Turismo e Hotelaria do Rio. A cidade venceu por voto popular na categoria “Melhor destino do Rio de Janeiro”, com 53,2% da preferência. O resultado foi divulgado neste sábado (11).

A representante do Vale do Café levou a melhor sobre Búzios, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis e Teresópolis. Entre as mais votadas, Nova Friburgo teve 23,6% dos votos e Teresópolis ficou com 9,6%.

“Quero aqui agradecer todos os funcionários da prefeitura que fizeram isso acontecer. Desde 2017, temos investido na nossa maior vocação, que é o turismo. Desde obra de infraestrutura, minimizando os alagamentos no Centro da cidade, como também em obras de restauros, principalmente, nos nossos casarões, que é o nosso grande patrimônio histórico”, disse o prefeito Severino Dias.

O chefe do executivo destacou outras ações que ajudaram Vassouras a conquistar esses prêmios.

“Temos investimentos privados, como o Museu Vassouras e o Centro Cultural Cazuza. Investimentos públicos, Barão do Riberião e Barão de Vassouras. Temos também o aterramento da nossa fiação…”, citou.

Vassouras vista de cima

Reprodução/ TV Rio Sul

Em 2021, Vassouras já tinha vencido na categoria “Instituições que Valorizaram o Turismo na Pandemia”.

“Vassouras está posicionada no cenário nacional de turismo. A gente tem investido pesado. Essa é uma grande indústria, que traz um grande desenvolvimento. Fica aqui meus agradecimentos a todos vocês, a todos os vassourenses, a todas as pessoas que acreditaram na gente. Tenho certeza que tem muito mais e que Vassouras vai crescer muito ao longo desses anos”, completou Severino Dias.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa