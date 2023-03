Vazamento de água no Alecrim afeta abastecimento de bairros em Natal

Caern informou que abastecimento foi suspenso no Alecrim, Quintas, Bairro Nordeste, e pacialmente em Dix Sept Rosado e no Bom Pastor, na manhã desta terça (28). Vazamento de água na manhã desta terça-feira (28) no bairro Alecrim, em Natal

Um vazamento de água no bairro Alecrim, Zona Leste de Natal, na manhã desta terça-feira (28), afetou o abastecimento de pelo menos cinco bairros de Natal, segundo informou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

A empresa informou que uma equipe trabalha na retirada do vazamento no cruzamento da Rua Fonseca e Silva com a Avenida Alexandrino de Alencar.

Para a execução do serviço, foi preciso suspender o abastecimento no Alecrim, Quintas, Bairro Nordeste, e pacialmente em Dix Sept Rosado e no Bom Pastor.

A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde, sendo feita então a retomada do fornecimento.

Segundo a empresa, para que o abastecimento esteja completamente normalizado em todas as áreas afetadas, será necessário aguardar um prazo de até 48 horas.

