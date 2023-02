Vazamento de amônia deixa 16 feridos por intoxicação em frigorífico em SC

Caso ocorreu na manhã desta sexta-feira em Xanxerê. Vazamento de amônia deixa 16 feridos em frigorífico em SC

Prefeitura de Xanxerê/Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado nesta sexta-feira (24) para atender uma ocorrência de vazamento de amônia em um frigorífico em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a corporação, diversas trabalhadores precisaram de atendimento e 16 deles foram levados a hospitais com intoxicação.

Os socorristas foram acionados por volta das 9h no interior do município. A suspeita é de que o produto usado para a refrigeração da empresa tenha vazado por uma fissura em um cano.

“A área foi isolada e os reparos nas instalações ficaram a cargo dos técnicos da empresa”, informaram os socorristas.

A amônia pode provocar irritação nos olhos e queimaduras, entre outros sintomas. Em casos mais graves, pode levar à morte, informou o Corpo de Bombeiros. O nome da empresa não havia sido divulgado até a última atualização do texto.

Matéria em atualização

