Vazamento de esgoto a céu aberto causa transtornos a pedestres na Avenida Juscelino Kubitschek, em Presidente Prudente

Material seguia em direção a um vale localizado entre o Jardim Itapura l e a Vila Rainho, na zona leste da cidade, nesta quarta-feira (29). Vazamento de esgoto a céu aberto na Avenida Juscelino Kubitschek, no Jardim Itapura l, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Um vazamento de esgoto a céu aberto, em uma calçada da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, provocou transtornos a pedestres que transitavam pelo local nesta quarta-feira (29), no Jardim Itapura l, em Presidente Prudente (SP).

O material estava saindo de uma rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e seguia em direção a um vale localizado entre o bairro e a Vila Rainho, na zona leste da cidade.

O g1 conversou com pessoas que passavam pelo local, que reclamaram do mau cheiro e dos riscos provocados tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana pelo vazamento.

Posicionamento da Sabesp

Em nota ao g1, A Sabesp informou que realizou a desobstrução da rede de esgoto na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. A empresa também esclareceu que a obstrução da rede foi causada por placas de gordura e lixo, lançados indevidamente na rede por meio de pias, ralos e vasos sanitários.

Ainda de acordo com a empresa, o mau uso da rede coletora de esgoto prejudica o sistema da Sabesp e os próprios moradores, “uma vez que causa entupimentos, extravasamento, mau cheiro e até mesmo o retorno do esgoto ao sistema interno das residências”.

