vazamento-de-esgoto-em-rua-causa-transtornos-a-moradores-e-empresa-em-piracicaba

Segundo líder comunitário, problema ocorre deste a última quarta-feira (22). Local onde ocorre o vazamento, em Piracicaba

Um vazamento de esgoto vem causando transtornos para moradores e uma empresa desde a última quarta-feira (22), em Piracicaba (SP). As informações são do líder comunitário da região sul Fernando Vieira.

O extravasamento acontece na Rua Antônio Frederico Ozanan. Segundo Vieira, que é representante da sociedade civil no orçamento participativo da cidade, os resíduos chegaram a invadir uma empresa localizada na via.

Imagens feitas no local também mostram que o esgoto tem vazado pela rua.

Vazamento do esgoto em escada de empresa

O líder comunitário informou que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran) sinalizou e interditou o trecho para evitar acidentes e, nesta segunda-feira, uma equipe da Mirante, empresa responsável pelo serviço de esgoto na cidade, está no local buscando solucionar o problema.

A Águas do Mirante, empresa concessionária do serviço, informou por nota que “identificou a necessidade de substituição da rede e está trabalhando desde sexta-feira nessa frente para que a intervenção seja concluída na maior brevidade possível”.

“A Mirante alerta que o uso incorreto da rede coletora de esgoto é um grande fator para entupimentos. Com frequência, as equipes de desobstrução encontram papel higiênico, peças de roupa, estopa, absorventes femininos, cotonetes, entre outros materiais, que não podem ser descartados no vaso sanitário. Além disso, o acúmulo de gordura também é um grande causador de entupimentos. Logo, óleo de cozinha usado e gorduras em geral não devem ser descartados no ralo da pia”, finaliza a nota.

