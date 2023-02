Vazamento de gás ‘estranho’ é filmado em unidade de saúde no litoral de SP

Morador de Praia Grande afirma que achou a cena estanha e resolveu filmar. Prefeitura informa que o vazamento aconteceu durante a manutenção do cilindro de oxigênio. Vídeo mostra vazamento de gás em unidade de saúde em Praia Grande

Um vazamento de gás em uma Unidade de Pronto Atendimento em Praia Grande, no litoral de São Paulo, causou estranheza aos moradores. Em um vídeo obtido pelo g1 neste domingo (12) é possível ver o gás invadindo parte do estacionamento do local. De acordo com a prefeitura, ‘apesar das imagens impactantes do vazamento, o gás não é prejudicial à saúde’.

O vídeo foi gravado por um morador na tarde de sábado (11), na lateral da UPA Quietude, localizada à Avenida Ministro Marcos Freire. “Achei estranho e filmei”, disse a testemunha à reportagem.

Em nota, a prefeitura explicou que as imagens são correspondentes ao momento da manutenção do cilindro de oxigênio. “Houve registro de um pequeno vazamento momentos antes, mas que foi rapidamente sanado pela equipe de manutenção”, acrescentou.

Ainda de acordo com a administração municipal, não houve prejuízo ao atendimento da unidade de saúde, que seguiu funcionando normalmente.

