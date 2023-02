Vazamento deixa Centro de Aracaju sem água nesta quarta-feira

A previsão é que nesta quinta seja feita a recuperação asfáltica. Vazamento abriu cratera na via

O abastecimento de água está comprometido no centro comercial de Aracaju nesta quarta-feira (15). O problema foi causado por um vazamento em uma rede da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), localizado na Rua Itabaianinha. Um buraco foi aberto na via.

O órgão informou que os reparos, que foram iniciados durante a noite dessa terça, e foram encerrados por volta das 10h desta quarta-feira (15).

A previsão é que nesta quinta seja feita a recuperação asfáltica.

Equipes realizam reparos

