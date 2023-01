Vazamento embaixo de piso compromete estrutura de casa em Ribeirão Preto, dizem vizinhos

Segundo uma moradora do bairro, o imóvel é antigo, de 80 anos de construção. Saerp foi acionada, não constatou problema, mas vai voltar ao local. Até Quando: grande vazamento compromete casa em Ribeirão Preto, SP

Moradores do bairro Ipiranga, na Zona Norte de Ribeirão Preto (SP), estão preocupados com um vazamento de água de grandes proporções embaixo do piso de uma casa. O problema compromete a estrutura do imóvel, segundo vizinhos.

A moradora Rosemary Elias da Silva, que vive ao lado do imóvel e enviou o vídeo para a EPTV, afiliada da Rede Globo no interior, não sabe há quanto tempo tem esse vazamento.

Ainda conforme Rosemary, a Saerp já tinha sido acionada e disse que não havia vazamento algum. Então, a dona da casa chamou um pedreiro, que abriu o piso e constatou o vazamento embaixo do alicerce da casa.

“ A casa é uma casa antiga, de 80 anos de construção. Então, ela [a moradora] tá desesperada. Tem risco da casa dela cair e a gente tá precisando muito de ajuda.[…] Tem mais de 15 dias que tá nessa situação, ela não dorme, não consegue sair de casa, só esperando e não tem retorno”, desabafa a moradora.

A EPTV questionou a pasta que, por sua vez, informou que o registro feito no endereço não foi dentro da casa, e sim na calçada.

Por conta das queixas dos moradores, a Saerp avisou que uma equipe vai até o local novamente para avaliar o que está acontecendo dentro do imóvel e tomar as devidas providências.

