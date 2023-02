Vazamento forma ‘fonte’ de água em esquina no Centro de Piracicaba; veja VÍDEO

Imagens foram feitas por moradora na manhã desta terça-feira (21), que viu a água vazando por cerca de 2h no local; responsável pelo abastecimento na cidade foi acionada. Vazamento de água no Centro de Piracicaba impressiona moradores

Um vazamento de água no Centro de Piracicaba (SP) formou uma “fonte” na esquina da Rua Rangel Pestana com a Rua do Rosário. A imagem foi registrada por uma moradora da cidade, que informou ainda que o vazamento seguia por ao menos duas horas dessa forma.

O vídeo foi feito no meio da manhã desta terça-feira (21). A empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade foi acionada e informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que estava enviando uma equipe para o local.

