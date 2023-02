Vazamentos de esgoto em São Carlos e terreno com mato em Araras geram queixas em bairros

Moradores registraram em vídeos a situação em enviaram para a EPTV. Eles cobram melhorias, mas dizem que nada foi feito. Vazamentos de esgoto em São Carlos e terreno com mato alto em Araras geram queixas de moradores

Reprodução/EPTV

Vazamentos de esgoto em ruas de São Carlos (SP) e terreno com mato alto em Araras (SP) geram queixas de moradores nas duas cidades.

Em São Carlos, o problema é na Rrua Coronel Augusto de Oliveira Salles, na Vila Izabel.

Moradora de São Carlos reclama de vazamento em bueiro da Vila Izabel

A moradora Amanda Barbosa contou que o vazamento acontece quase toda vez que chove, mesmo que seja chuva fraca. O esgoto vaza do bueiro e se espalha pela rua. O cheiro é muito forte.

Amanda disse que já fez reclamações no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e, apesar de várias equipes terem ido ao local, o problema continua sem solução.

Outro vazamento

Vazamento de esgoto próximo à USP permanece sem solução desde novembro

No bairro Santa Angelina, há outra reclamação de vazamento que começou em novembro do ano passado.

O morador Cláudio Trujano disse que o Saae também mandou equipes, mas o problema continua sem solução.

“Ninguém aguenta esse cheiro, água de esgoto. Cobram bem, mas para arrumar, dar assistência, manutenção, nota zero”, disse o morador.

O Saae informou que vai enviar um técnico para os pontos indicados pelos moradores e providenciar os reparos.

A expectativa é que até segunda-feira (27) os casos sejam solucionados, afirmou a autarquia.

Araras

Moradora de Araras cobra limpeza de terreno com mato alto desde 2009

Em Araras, o problema é um terreno com mato alto, situação que causa uma série transtornos. Além da sujeira e animais peçonhentos, a segurança pública fica comprometida.

A moradora Jaqueline Bastos Duarte está preocupada com a situação em frente à casa dela. “Aqui tem tubo de televisão, garrafa, o mato está com dois metros de altura desde 2009. A gente pede calçada, muro e limpeza do terreno”, disse.

Segundo ela, ao lado do terreno há uma escola. “É um risco para as crianças porque aparecem muitas aranhas”, relatou a moradora que disse cobrar uma limpeza do local desde 2009.

A Prefeitura de Araras informou que o dono do terreno já foi notificado para fazer a limpeza e cercar a área e que a próxima ação é a emissão da multa.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

