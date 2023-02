Vazão do Rio São Francisco diminui a partir desta terça-feira, informa governo de SE

A medida da vazão ocorre em virtude da diminuição das chuvas. A informação foi divulgada pela Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec). Usina Hidrelétrica de Xingó

Chesf/Divulgação/Arquivo

O volume na vazão da Usina Hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco, no município de Canindé de São Francisco, passará dos atuais 2 mil metros cúbicos por segundo para 1.500 m³/s nesta terça-feira (28). Já na quarta (1º), será de 1.100 m³/s. A informação foi divulgada pela Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec).

De acordo com o órgão, a medida da vazão ocorre em virtude da diminuição das chuvas na Bacia do Rio São Francisco e da necessidade de atender a sequência da curva do volume de espera do Reservatório de Xingó para o período, estando a situação hidrológica permanentemente avaliada.

Ainda segundo a secretaria, pode haver alterações nos valores em função da evolução das chuvas ou vazões na Bacia do Rio São Francisco.

Aumento da vazão

O volume de água da usina teve evolução gradativa desde o último 10 de janeiro, em virtude de chuvas acima da média na Região Sudeste, aumentando os reservatórios das usinas hidrelétricas de Três Marias, no estado de Minas Gerais, e de Sobradinho, na Bahia, o que ocasionou a cheia na bacia do Rio São Francisco, tendo atingido o volume máximo de 4 mil m³/s em 16 de janeiro, permanecendo esse índice até o dia 3 de fevereiro, quando baixou para 3.500 m³/s, diminuindo gradativamente até o estágio atual.

