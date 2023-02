Vazão será reduzida na Hidrelétrica de Xingó a partir desta sexta-feira

De acordo com a Chesf, é importante que não haja ocupação de áreas ribeirinhas situadas na calha principal do rio. Usina Hidrelétrica de Xingó

Chesf/Divulgação/Arquivo

A partir dessa sexta-feira (3), haverá redução para 3,5 mil m³ do reservatório de Xingó. A informação foi divulgada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) nesta quarta (1º). De sábado (4) a segunda (6), a redução será de 3 mil m³.

A companhia ainda informou que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nestes valores, principalmente, em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio São Francisco. E que, caso as alterações na programação de defluências se configurem, serão previamente comunicadas.

