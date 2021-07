Vedere la figlia di John Travolta ti lascerà di stucco per due motivi: te ne accorgerai subito

Il bravissimo John Travolta ha una figlia meravigliosa: quando l’avrete vista resterete senza parole e capirete subito perché, guardate qui!

Vedere la figlia di John Travolta ti lascerà di stucco per due motivi: te ne accorgerai immediatamente (Instagram)

Bravo, carismatico, simpatico e talentuoso, con una mimica del volto inimitabile. John Travolta è tutto questo e molto di più: l’indimenticabile Tony Manero de “La febbre del sabato sera” è uno dei volti più amati di Hollywood e la sua straordinaria carriera parla da sola.

Come dimenticarlo nelle celebri pellicole che gli hanno dato fama mondiale? Pulp fiction, Grease, Senti chi parla e tantissimi altri sono film che tutti noi conosciamo e che hanno fatto la storia del cinema.

Purtroppo, nella vita di John Travolta non sono mancati i dolori: nel 2009 morì il suo primo figlio Jett, autistico, presumibilmente a causa di un infarto. A luglio del 2020 è morta invece sua moglie Kelly Preston, a causa dei danni provocati da un tumore al seno.

Oggi l’attore vive con i suoi due figli Ella Bleu e Benjamin. A proposito, avete mai visto sua figlia? Resterete di stucco!

John Travolta, avete visto sua figlia? Impossibile non notare quel ‘dettaglio’

Nata nel 2000, Ella Bleu Travolta è oggi una splendida 21enne: molti la ricorderanno nel video dello scorso febbraio diventato virale in cui la si vede ballare col padre sulle note di Grease.

La sua bellezza lascia davvero senza fiato: capelli scuri e occhi azzurri, Ella Bleu è praticamente il ritratto del suo papà. Con un fascino simile, è abbastanza naturale che abbia provato a intraprendere la carriera di attrice proprio come i suoi genitori.

Il suo debutto al cinema risale a quando aveva 10 anni nel film “Daddy Sitter” in cui recitava insieme alla mamma e al papà. L’abbiamo vista anche in altre pellicole insieme al padre: Gotti, Il primo padrino e in The Poison Rose.

In bocca al lupo ad Ella per la sua carriera affinché possa essere favolosa come quella di John!