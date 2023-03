Veículo capota, deixa feridos e condutor sem habilitação é detido em Aracaju

De acordo com a polícia, o condutor também se recusou a fazer teste do etilômetro para verificar embriaguez ao volante. Viaturas da CPTran

PM/SE

Um veículo capotou na Rua Patrulheiro Fausto Elói dos Santos, no Bairro Jabotiana, em Aracaju, na madrugada desta quarta-feira (29). O condutor foi detido pela Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e duas passageiras ficaram feridas.

De acordo com a polícia, o condutor não era habilitado e se recusou a fazer teste do etilômetro para verificar embriaguez ao volante.

As duas passageiras feridas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a um hospital.

Vittorio Rienzo