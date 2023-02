Veja a previsão do tempo para a segunda-feira de carnaval em Ribeirão Preto, SP

São esperados chuva forte e temporais entre a tarde e a noite, segundo o Climatempo. Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira (20) na região

A previsão é de chuva forte e temporais na região de Ribeirão Preto nos períodos da tarde e da noite desta segunda-feira (20), segundo o Climatempo (confira no vídeo acima). O dia começou com nebulosidade, mas o sol já predomina pela manhã.

Segundo o serviço de meteorologia, a frente fria que estava sobre o estado de São Paulo já se afastou, mas o fluxo constante de umidade e a circulação dos ventos ainda mantêm nuvens carregadas, principalmente entre a tarde e a noite.

As rajadas de vento durante a chuva podem variar de 60 km/h a 80 km/h.

Em Ribeirão Preto, a temperatura máxima pode chegar a 29ºC nesta segunda-feira.

