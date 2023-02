Veja a previsão do tempo para o fim de semana de Carnaval em Rondônia

Pancadas de chuva com trovoadas estão previstas para parte do estado. Confira a previsão para a sua cidade. Céu nublado em Porto Velho

Jaíne Quele Cruz/g1

A sombrinha e a capa de chuva podem se tornar adereços úteis para os foliões neste final de semana de carnaval em Rondônia. De acordo com previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o sábado e o domingo devem ser de céu nublado e chuva.

No sábado (18), o fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera dá condições para que nuvens carregadas se formem com facilidade. Em toda a região norte do estado, localizada entre o norte de Nova Mamoré e o leste de Ariquemes, o céu deve ficar nublado com pancadas e chuva e trovoadas isoladas entre a tarde e o início da noite.

No domingo (19), esse mesmo fluxo, assim como sistemas que atuam no sul, permitem que nuvens carregadas se formem sobre o estado. Pela manhã o tempo deve permanecer firme, mas pancadas de chuva com trovoadas isoladas podem atingir quase todo o estado entre a tarde e o início da noite.

As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C durante o final de semana em todo o estado.

Confira a previsão do tempo para a sua cidade.

Vito Califano