Veja a programação de carnaval do Sesc Folia, em Porto Velho

Evento vai acontecer nos dias 19 e 21 de fevereiro e deve reunir foliões nas dependências do Sesc Campestre Sesc Folia vai acontecer nos dias 19 e 21 de fevereiro

Divulgação

Além dos blocos de rua, que vão tomar as principais avenidas de Porto Velho no período de Carnaval, haverá programação para quem prefere curtir a folia em um ambiente fechado.

O ‘Sesc Folia’ vai acontecer nos dias 19 e 21 de fevereiro e deve reunir foliões nas dependências do Sesc Campestre, em Porto Velho. O projeto leva programação cultural e recreativa para toda população, sobretudo aos trabalhadores do comércio.

De acordo com o Sesc, “não é permitida a entrada de bebidas alcóolicas em garrafas de vidro”.

Confira a programação:

19 de fevereiro

Show com os Djs Johny Scratch e Ted Ribeiro;

Apresentação do Carimbó Folia, com grupo da 3ª idade do Sesc;

Batalha de Confetes e Serpentinas;

Folia Lúdica com equipe de recreação;

21 de fevereiro

Pré-show com os Djs Johny Scratch e Ted Ribeiro

Carimbó Folia, com grupo da 3ª idade do Sesc;

Show ao vivo com a ‘Banda Forró da Ponte’

Folia Lúdica com equipe de recreação;

Batalha de confetes e serpentinas;

Rei Momo e sua Corte;

Entrada

A entrada é gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes que possuam o cartão. Mas, uma taxa é cobrada para o público em geral, sendo:

Para acompanhantes dos comerciários, empresários e conveniados será cobrado uma taxa de R$ 5;

Para o público em geral, será cobrado R$ 10.

Ufficio Stampa