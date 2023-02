Veja a programação de Carnaval em Angra dos Reis (RJ)

Folia na cidade conta com blocos de rua todos os dias em diversos bairros da cidade. Mais de 60 blocos marcam Carnaval de Angra dos Reis

O Carnaval em Angra dos Reis (RJ) está cheio de atrações! A folia começa na quarta-feira (15) e vai até a terça-feira (21). A programação conta com blocos de rua todos os dias em bairros da cidade. Confira!

Programação completa:

Quarta-feira

19h – Bloco Feliz Idade

Concentração: Rua Bernardino de Sena, bairro Cruzeiro

20h – Bloco dos Artistas

Concentração: Praça Guarda Marinha Greenhalgh, bairro São Bento

Quinta-feira

20h – Bloco Assombrosos do Cruzeiro

Concentração: Rua Bernardino de Sena, bairro Cruzeiro

21h – Bloco Nega Maluca

Concentração: Praça Chefe Cotta, bairro São Bento

23h – Bloco Eletro Folia

Concentração: Praça General Osório, no Centro

Sexta-feira

18h30 – Bloco Indomável

Concentração: Avenida Paraíba, no bairro Itinga

19h – Bloco Comunidade da Cava

Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo, no Centro

20h – Bloco 6 de Janeiro

Concentração: Praça General Osório, no Centro

20h – Bloco das Piranhas

Concentração: Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba

23h30 – Bloco da Nação (Urubuzada)

Concentração: Monumento Três Reis Magos, na Praia do Anil

23h30 – Bloco da Furiosa

Concentração: Praça General Osório, no Centro

Sábado

15h – Bloco União Universitária

Concentração: Praça General Osório, no Centro

15h – Bloco Unidos do Camorim

Concentração: Rua da Pedreira

17h – Acadêmicos das Rolas e das Piriquitas Cansadas do Bonfim

Concentração: Bonfim

18h – Bloco da Vó Nina

Concentração: Rua do Maneco, na Vila do Abraão

18h – Bloco Bomba

Concentração: Recanto dos Pescadores, Garatucaia

18h – Bloco das Piranhas Loucas do Carmo

Concentração: Praça 6 de janeiro, no Morro do Carmo

18h30 – Bloco do Reizinho Mirim

Concentração: Praça General Osório, no Centro

19h – Bloco Unidos da Portelinha

Concentração: Altenfelder Silva, no Centro

19h – Bloco Me Conecta que Eu Vou

Concentração: Praça General Osório, no Centro

20h30 – Bloco Acadêmicos do Caravelas

Concentração: Praça General Osório, no Centro

21h – Bloco da Malhação

Concentração: Texaco, no Centro

21h30 – Bloco Parei de Beber e Não de Mentir

Concentração: Vila do Abraão, Ilha Grande

22h – Bloco do Encruzo

Concentração: Campo de Futebol da Enseada, Encruzo da Enseada

23h – Bloco TÔÁ TÔA

Concentração: Monumento Três Reis Magos, na Praia do Anil

Domingo

13h – Bloco das Piranhas do Frade

Concentração: Rua dos Pinheiros, bairro Frade

14h – Bloco da Paz

Concentração: Rua Francisco Jerônimo, bairro Ariró

14h – Bloco Piranhas do Centro

Concentração: Praça General Osório, no Centro

14h – Bloco Camorim Pequeno

Concentração: Rua Boa Vista

15h – Bloco da Fofoca

Concentração: Praia de Araçatiba, Ilha Grande

15h30 – Bloco Goró Beleza

Concentração: Praça Chefe Cotta, bairro São Bento

16h – Bloco Furdunço da Madrasta

Concentração: Praça General Osório, no Centro

16h – Bloco do Bonfim

Concentração: Praia do Bonfim

17h – Bloco Jacu Elétrico

Concentração: Praça Gelson de Souza, no bairro Jacuecanga

18h – Bloco dos Mendigos

Concentração: Rua do Cajueiro, no Morro do Peres

19h – Bloco do Reizinho

Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo, no Centro

19h – Bloco Escorrega Show

Concentração: Condomínio Vale da Banqueta, no bairro Banqueta

20h – Bloco do Futebol das Piranhas da Monsuaba

Concentração: Campos dos Bandeirantes, na Monsuaba

21h – Bloco Unidos da Praia Vermelha

Concentração: Rua das Flores, Vila História de Mambucaba

22h – Bloco Rosinhas da Ilha

Concentração: Rua Nagib Mamed de Queiroz, na Vila do Abraão

23h – Bloco Night Boys Folia

Concentração: Monumento Três Reis Magos, na Praia do Anil

00h – Bloco Vem com Tudo

Concentração: Rua das Flores, na Vila Histórica de Mambucaba

Segunda-feira

15h- Bloco Conexão Requebra

Concentração: Praça General Osório, no Centro

15 – Bloco Tipo Colômbia

Concentração: Camorim

16h – Bloco Mustache Folia

Concentração: Praça Rotary, bairro São Bento

16h – Bloco Piranhas do Bonfim

Concentração: Praia do Bonfim

17h – Bloco das Piranhas do Peres

Concentração: Morro do Peres

19h – Bloco Chamego Unido (Bola de Neve)

Concentração: Campo da Gringa, no Parque Mambucaba

19h30 – Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo

Concentração: Praça General Osório, no Centro

20h – Bloco da Carioca

Concentração: Bica da Carioca, no Centro

20h – Bloco Fla Ilha Grande

Concentração: Vila do Abraão, na Ilha Grande

20h- Bloco Tudo Pela Dinha

Concentração: Vila do Abraão, na Ilha Grande

23h – Bloco Conexão Bahia

Concentração: Praça General Osório, no Centro

Terça-feira

15h – Bloco dos Marinas

Concentração: Estrada do Marinas

15h – Bloco Piranhas Camorim

Concentração: Rua João Pedro I, no bairro Camorim

16h – Bloco Siri Gostoso

Concentração: Orla da Praia da Itinga

17h – Bloco Rebobina

Concentração: Praça General Osório, no Centro

18h – Bloco Sujos de Lama

Concentração: Rua Prefeito João Gregório Galindo, no bairro Campo Belo

19h – Bloco Amigos Nordestinos

Concentração: Vila do Abraão, na Ilha Grande

19h30 – Bloco Mocidade Unida do Tatu

Concentração: Praça General Osório, no Centro

20h – Bloco Unidos da Porteira

Concentração: Campo da Porteira, na Japuíba

22h – Bloco Quarta Sem Lei

Concentração: Praça General Osório, no Centro

23h – Bloco Galera do Rock

Concentração: Praça General Osório, no Centro

