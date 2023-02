Veja a programação de Carnaval em Barra do Piraí (RJ)

Folia conta com grandes shows na Praça Nilo Peçanha e blocos de rua pela cidade. Rodriguinho, Imaginasamba, Melanina Carioca e Pocah são atrações do Carnaval em Barra do Piraí

O Carnaval em Barra do Piraí (RJ) está cheio de atrações! A folia já começou e vai até a terça-feira (21). A programação conta com grandes shows na Praça Nilo Peçanha e blocos de rua pela cidade. Confira!

Confira a programação:

Quinta-feira

Largo da Feira

9h – Bloco da Saúde Mental

20h – Bloco Barra Fitness

21h – Bloco O Conto do Vigário

22h – Bloco Of Samba

Avenida Governador Portela

17h – Bloco Bandalheira

Sexta-feira

Largo da Feira

22h – Bloco Unidos da Metalúrgica e Bloco do Hulk

Sábado

Largo da Feira

22h – Bloco do Flamengo

Praça Nilo Peçanha

21h – Show de abertura com Vitor Andrade

Em seguida – Rodriguinho

Domingo

Guararema

15h30 – Bloco da Beata

São João

16h – Mamãe Quero Brincar

Praça Nilo Peçanha

A partir de 21h – Banda P.M.P.O

Em seguida – Imaginasamba

Segunda-feira

Praça Nilo Peçanha

A partir de 21h – Of Samba

Em seguida – Melanina Carioca

Largo da Feira

21h – GRES Sai de Baixo

22h – Bloco “Vai Quem Quer”

23h – Bloco “Sem Compromisso”

Terça-feira

Praça Nilo Peçanha

A partir de 16h – Pocah

Em seguida – Bloco “Caçarola Samba Show”

Largo da Feira

16h – Bloco “Você Veio Porque Quis”

17h – Bloco “Largo da Feira Mas Não Largo do Copo”

21h – Bloco “Balanço do Areal”

